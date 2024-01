López, en una intervenció al Congrés. Foto: Europa Press

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López , ha assenyalat aquest dimarts 16 de gener que no se sent còmode amb les declaracions d'alguns dirigents de Junts sobre immigració , després del pacte dels socialistes amb el partit independentista català per cedir a Catalunya competències en política migratòria.

"Em sento còmode que les comunitats autònomes facin front, des de les seves competències, a les polítiques que tenen a veure amb l'ordenació i la integració de la immigració , però amb algunes de les declaracions d'alguns dirigents de Junts no em sento còmode", ha precisat en una entrevista a Radiocable .

Preguntat si el pacte del PSOE amb Junts suposa una cessió total o parcial de les competències, López s'ha remès al que va dir el president Pedro Sánchez, que va assenyalar que hi ha àmbits de la política migratòria que seguiran en mans del Govern. Perquè són "exclusives", com ara l'expulsió de migrants, el trànsit de fronteres o el control de la immigració irregular, ha enumerat.

"Tot això correspon a l'Estat i seguirà en mans de l'Estat, però tot allò que té a veure amb l'ordenació de la migració, tot allò que té a veure amb la integració social, que són polítiques transversals que abasten des d'educació, habitatge o serveis socials, això, que ja està residenciat de per si mateix a les comunitats autònomes, serà l'objecte d'aquesta transferència", ha explicat.

El portaveu socialista ha indicat que serà amb la llei orgànica que es tramiti on s'aclariran quines competències assumeixen les comunitats autònomes i quines estan a les mans del Govern perquè no es poden transferir, en fixar la Constitució que són exclusives de l'Estat.

Sobre la falta de detalls després de donar-se a conèixer l'acord, López ha al·legat que el que es coneix és tot "el que hi ha" i "no n'hi ha més", ja que la negociació va ser "d'urgència" la setmana passada al Senat per a aconseguir que Junts, amb la seva abstenció, permetés la convalidació de diversos decrets de l?Executiu de Sánchez.

"El paper estava redactat d'aquella manera i per això existeixen aquestes interpretacions que tenim els uns i els altres, però les interpretacions mai no es poden sortir ni del que marca la Constitució com a competències exclusives ni del que marca el mateix Estatut que són competències transferibles a la Generalitat. I en aquests dos paràmetres ens movem els socialistes cada vegada que ho negociem tot" , ha assegurat.