El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplaçat el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i el secretari general del Junts, Jordi Turull, a comparèixer junts aquest dimecres després de reunir-se al Congrés per explicar els pactes que han segellat, com el d'immigració, i en què consisteix l'amenaça de "colorí vermell" que va llançar el partit de Carles Puigdemont si l'Estat es nega al referèndum.

Així s'ha pronunciat a la reunió plenària del Grup Popular amb els seus diputats i senadors que s'ha celebrat al Senat, un dia després que s'hagi sabut que Cerdán i Turull es reuniran aquest dimecres al Congrés i el secretari general de Junts hagi insistit en la necessitat de celebrar un referèndum sobre la independència de Catalunya, amb l'advertència que "si l'Estat es nega en rodó, colorí vermell".

Segons Feijóo, la setmana passada el PSOE "va acceptar avançar cap a un pacte fiscal insolidari", "obrir la porta a coaccionar la llibertat de les empreses per obligar-les a ubicar-se en un determinat territori", "trossejar la política d'immigració que obre la porta a trencar la sobirania nacional" o "expulsar l'escassa Policia Nacional que queda a Catalunya". I tot això, “sense explicar a ningú què és el que s'ha acordat en aquest punt”.

"Ja que demà sembla que es reunirà el senyor Cerdán i el senyor Turull, en una reunió del PSOE i Junts, li agrairíem que donin una roda de premsa conjunta i ens expliquin quin és el contingut i l'abast dels acords que han tancat al Congrés", ha subratllat.

Segons la seva opinió, han d'aclarir "exactament què s'entén per cessió integral de la immigració". "I de passada que ens diguin com van les negociacions d'aquest possible referèndum que ahir el senyor Turull va aclarir 'si no hi ha referèndum, colorí colorat'. Volem saber en què consisteix el colorí colorat dels independentistes i l'escac mat al Govern d'Espanya “, ha manifestat.

"Desballestament constitucional"



Feijóo ha afirmat que el PP es dedicarà aquesta legislatura a "defensar Espanya" després dels pactes de Sánchez amb els seus socis, l'únic "únic projecte comú dels quals és el desballestament constitucional". Segons la seva opinió, el que està passant és una "acceleració del ritme de cessions".

En aquest punt, ha aventurat que les "cessions" i els pagaments "vergonyants" no s'acabaran i, de fet, ha assenyalat que "ningú pot assegurar que no hi hagi un referèndum, indults per terrorisme d'ETA o una política migratòria trossejada a 17". Segons ell, el PSOE no està aplicant el seu programa electoral "sinó el de Junts".

"La veritat és que Bildu governa a Pamplona gràcies al PSOE o que estem més a prop de veure una foto de Sánchez rebent Puigdemont, en comptes de veure aquest rendint comptes davant el Tribunal Suprem", ha manifestat.

Segons el cap de l'oposició, amb el Govern de Pedro Sánchez els espanyols han d'"estar preparats per a qualsevol cosa". "El PP ho està i així ho demostrarà al Congrés, al Senat i al carrer", ha sentenciat.

Ofensiva política, institucional i social



Per això, Feijóo ha reiterat que el Partit Popular activarà una ofensiva política, institucional i social “per defensar la Constitució espanyola, la igualtat dels ciutadans i la integritat” del país.

A més, ha demanat als diputats i senadors que treballin més que mai perquè la seva "responsabilitat és més gran que fa una setmana", atès que "és més gran l'amenaça que suposa aquest Govern". "És la primera vegada on la majoria al Congrés no vaig poder governar, on el Govern no té majoria i on les minories són els protagonistes de la vida política nacional i al Congrés", ha declarat.

En aquest punt, ha insistit en l'alternativa que suposa el PP a un Govern que, segons ha dit, encamina a Espanya "cap al deteriorament de les institucions democràtiques i al retrocés dels drets més fonamentals".

"Cap mentida taparà la veritat i cap escàndol quedarà sense resposta", ha avisat, per anunciar que el Grup Popular promourà "tres plens al mes" al Senat, on compta amb majoria absoluta, per "recuperar la dignitat del parlamentarisme" i " contrarestar la humiliació" que, al seu parer, es viu al Congrés dels Diputats, on "les minories manen".