Alberto Rodríguez @ep

El Tribunal Constitucional (TC) ha estimat el recurs d'empara presentat per l'exdiputat d'Unides Podemos Alberto Rodríguez contra la condemna que li va imposar el Tribunal Suprem (TS) per clavar una puntada de peu a un policia durant una manifestació que va tenir lloc el 2014 a La Llacuna (Tenerife), esmenant així l'alt tribunal, al considerar que va imposar un "desproporcionat sacrifici" a l'exdirigent 'morat' perquè va perdre l'escó.

Segons les fonts jurídiques, així ho ha acordat el Ple amb el suport de la majoria progressista --de 7 magistrats davant de 4--, si bé el magistrat progressista Ramón Sáez ha emès un vot concurrent. Per part seva, els altres quatre magistrats, enquadrats a l'ala conservadora, han anunciat vot particular.

La cort de garanties ha acollit així la segona ponència redactada per la magistrada progressista María Luisa Segoviano sobre l'empara sol·licitada per Rodríguez davant de la sentència del TS en entendre que durant el procés judicial es van vulnerar els seus drets fonamentals.

El TS va condemnar Rodríguez a la pena de presó d?1 mes i 15 dies com a autor d?un delicte d?atemptat a agent de l?autoritat amb la pena accessòria d?inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna.

L'alt tribunal va substituir la pena de presó per una multa de 540 euros, si bé va aclarir que aquest reemplaçament de la pena principal no afectava la pena accessòria, que va ser la que finalment va donar lloc que Rodríguez perdés el seient al Congrés dels Diputats.

En una primera ponència, que va ser analitzada l'octubre passat, Segoviano va proposar emparar Rodríguez esgrimint que les conseqüències de la condemna dictada pel Suprem van ser desproporcionades perquè van provocar que l'exdirigent 'morat' sortís de la Cambra Baixa.

La majoria progressista del TC va estar d'acord amb Segoviano en la necessitat d'emparar Rodríguez, però no en els motius, per la qual cosa l'expresidenta de la Sala Social del TS va decidir retirar el text per ajustar-lo al criteri majoritari.

Així, aquest nou Ple ha portat una segona ponència --la finalment aprovada-- on manté la seva proposta d'emparar Rodríguez amb un raonament diferent. En concret, exposa que l'operació jurídica que va fer el Suprem va ser incorrecta perquè en substituir la pena de presó per multa ja no era possible mantenir la pena accessòria, és a dir, la inhabilitació.

"Desproporcionat sacrifici"



Segons ha informat el TC, la sentència aprovada manifesta que, atès que la normativa penal no és "inequívoca" a l'hora de fixar si les penes accessòries poden sobreviure a les principals quan aquestes hagin de ser substituïdes per altres de més lleus, com la multa, estem davant d'una "interpretació controvertida" que en el cas de Rodríguez ha donat lloc a una "interpretació imprevisible".

I aquest caràcter imprevisible, continua, resulta contrari a l'article 25 de la Constitució, d'acord amb el qual "ningú no pot ser condemnat per accions o omissions que en el moment de produir-se no constitueixin delicte".

Per al TC, en mantenir la inhabilitació com a pena accessòria, el Suprem es va apartar del principi constitucional de proporcionalitat "per implicar un desproporcionat sacrifici que produeix un palès malbaratament inútil de coacció".

Amb tot, anul·la la condemna a presó i inhabilitació i deixa únicament la de multa, encara que sense conseqüències pràctiques, ja que la multa ja es va pagar, la inhabilitació es va complir i la legislatura per a la qual Rodríguez va ser elegit diputat va concloure.

Recolza la resta de la sentència



El Constitucional analitza la resta del recurs de Rodríguez rebutjant la resta d'al·legacions, que passaven per denunciar violacions dels drets a la imparcialitat judicial, a la presumpció d'innocència i de reunió.

L'exdiputat de Podem va adduir que no havia gaudit d'un tribunal imparcial perquè el TS va dir a la sentència que la seva última paraula, en què va avançar que aniria al TC i al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), va ser inapropiada per ser evident que les resolucions judicials poden ser impugnades. Tot i això, el Constitucional creu que aquesta resposta "no acredita una suposada enemistat d'òrgan judicial" cap a Rodríguez.

Aquest també va argumentar que s'havia vulnerat la presumpció d'innocència perquè no hi havia prou proves per condemnar-lo. Sobre això, els magistrats recorden que “es va considerar acreditada la seva autoria a partir de la declaració de la víctima, amb especial incidència sobre els elements corroboradors de la seva credibilitat, donant, a més, complerta i raonable resposta als arguments de descàrrec exposats per la defensa".

Finalment, ha sostingut que s'havia lesionat el dret de reunió, si bé el TC estableix que, "pels mitjans violents emprats i per emmarcar-se en una dinàmica d'ús d'agressions físiques a agents policials per part d'alguns dels participants a la concentració ", la conducta de Rodríguez "no es pot enquadrar en l'àmbit de protecció propi d'aquest dret, ja que només les reunions de caràcter pacífic queden garantides pel dret fonamental".

Vot particular



Per la seva banda, els magistrats conservadors Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel i César Tolosa, han emès un vot particular conjunt on defensen que el Constitucional va haver de rebutjar el recurs de Rodríguez.

A parer seu, "la sentència de la majoria reconstrueix improcedentment la demanda d'empara" ja que l'exdirigent 'morat' "no va plantejar en cap moment (...) la desproporcionalitat de la pena d'inhabilitació per a l'exercici del dret de sufragi passiu, durant el temps de compliment de la condemna (1 mes i 15 dies), que és la que s'examina i dóna lloc a l'estimació de la demanda d'empara.

A més, sostenen que "no és sostenible (...) que es consideri 'un patent malbaratament inútil de coacció' que per cometre un delicte contra l'ordre públic s'imposi una pena que comporta impedir que el recurrent, durant 1 mes i 15 dies" , pogués presentar-se com a candidat a unes potencials eleccions que no van existir".

"Màxim quan aquesta pena es va imposar molt per sota del mínim legal, sense que la lesivitat de la conducta punible s'hagi vist atenuada per la circumstància de dilacions indegudes que no afecta la gravetat del delicte", afegeixen.

Per a aquests quatre magistrats, "la sentència, a fi de valorar la desproporció de la pena, no pren en consideració ni la raó de l'atenuació de la condemna, ni la circumstància que no es van convocar eleccions al període d'inhabilitació, ni tampoc la finalitat de la substitució de la pena de presó, que no opera en relació amb les penes accessòries”.

Finalment, destaquen que "és la primera vegada que una sentència del Tribunal Constitucional modifica la pena que s'ha d'imposar a un condemnat, perquè considera que la pena imposada és la de multa i no la de presó", cosa que avancen que "tindrà efectes " en el segon recurs de Rodríguez.

Un altre assumpte pendent



L'altre temps parlamentari també va impugnar l'acord adoptat el 22 d'octubre del 2021 per la presidenta de la Cambra Baixa, Meritxell Batet, per retirar-li l'escó després que el Suprem el condemnés. Tot i això, el TC no ha entrat ara en aquest assumpte, que queda pendent.

A més, l'exdiputat 'morat' porta des del gener del 2022 a l'espera que el TC contesti a una mesura cautelar, amb la qual buscava que se li tornés l'acta de diputat, que va plantejar alhora que va demanar empara al Constitucional.

Cal recordar que la Fiscalia del Tribunal Constitucional va recolzar emparar el polític canari per la retirada de l'escó, no així en la impugnació contra la decisió de l'alt tribunal.