La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, torna a ser al centre de la polèmica. Aquesta vegada Ayuso ha decidit filosofar sobre els joves, i les seves declaracions han estat qualificades com a poc afortunades a les xarxes socials. "Hi ha molts sectors que s'estan quedant sense feina qualificada, sense mà d'obra, perquè la gent moltes vegades prefereix no treballar", ha dit Ayuso aquest dimarts al matí en un esmorzar informatiu.

"Fomentar especialment que els joves no caiguin en el desànim i en els missatges de 'tu no treballis', 'tu no t'esforcis', 'tu demana el teu", continua afirmant la presidenta.

Creient haver trobat el problema a l'atur a Espanya, Ayuso ha afirmat que la gent no vol treballar perquè “és molt més rendible no fer-ho, que fer-ho”. Creu que aquest missatge "és nefast per a l'economia i per als joves. "Ve un món molt difícil per a ells", alerta Ayuso.

A continuació, podeu veure les declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid: