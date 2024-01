Arxiu - La diputada d'IU al grup parlamentari de Sumar, Engracia Rivera, atén els mitjans de comunicació durant una manifestació contra la derogació de la Llei de Memòria Històrica de Cantàbria, a 2 de desembre de 2023, a Santander. - C. Ortiz - Europa Press - Arxiu

La diputada de Sumar Engracia Rivera ha eliminat de la xarxa social 'X' un retuit d'un missatge d'una altra usuària en què es deia "subnormal" el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, i ha demanat disculpes, després d'al·legar que ho va reproduir de manera precipitada i sense ser-ne conscient del contingut.

"Lamento i demano disculpes per haver retuït, de manera precipitada, un tuit que contenia termes absolutament inadequats. Tan aviat he estat conscient, ho he retirat", ha dissertat a través d'un missatge en aquesta xarxa social.

El PP ha reclamat aquesta mateixa tarda la seva dimissió per redifondre aquest missatge ofensiu contra Feijóo i ha demanat a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que desautoritzés de manera immediata aquesta diputada.

En declaracions als passadissos del Senat, on se celebrava el ple del Congrés en estar l'hemicicle d'aquesta cambra en obres, el portaveu parlamentari d'IU, Enrique Santiago, ha assenyalat que no coneixia aquest fet i que, en tot cas, no escau el comportament de la seva companya de formació.

Santiago ha afegit que imagina que el fet que Rivera hagi compartit aquest missatge en xarxes es deu a una "escalfada" després que l'alcalde de Sevilla l'altre dia la "truqués menyspreable", cosa que també és un "insult força considerable" "L'assetjament a què ha estat sotmès la senyora Rivera ha estat terrible", ha conclòs Santiago.