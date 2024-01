La diputada i portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, durant un ple al Congrés dels Diputats, a 19 de desembre de 2023, a Madrid (Espanya)

El suport dels independentistes catalans, en particular Junts, per a la investidura de Pedro Sánchez ha fet perdre "capital polític" el Govern polític a l'exterior davant de la "incoherència" que això suposa amb la postura prèvia de defensa de la unitat d'Espanya, segons sosté el Reial Institut Elcano en el seu últim informe 'Espanya al món el 2024: perspectives i desafiaments'.

Així, el document subratlla que la necessitat de completar la majoria de PSOE i Sumar "amb el suport de l'independentisme català més rígid", que encarna "el fugat Carles Puigdemont", "ha fet perdre capital polític en constatar-se la incoherència respecte a la diplomàcia anti-secessió desplegada per Espanya en el passat recent i generar dubtes relatius al respecte a la divisió de poders”.

Segons aquest think-tank, encara que fora d'Espanya "hi pot haver àmplies simpaties cap a l'intent de restablir ponts amb el nacionalisme català, i superar així un conflicte que a ningú agrada, tampoc convenç una amnistia plantejada de manera tan transaccional" .

Possible impacte de l´amnistia

Tot i això, Elcano reconeix que encara s'ha de veure l'impacte que aquest fet i la proposta de llei d'amnistia plantejada a canvi d'aquest suport puguin tenir a la imatge d'Espanya, ja que l'informe recull encara les dades de diversos índexs a nivell internacional de 2023 previs i en què la posició espanyola es manté en posicions similars.

Tot i això, recorda que el 2017 "els successos al voltant de la declaració d'independència a Catalunya van causar una lleugera reculada del prestigi d'Espanya en altres països europeus, que després es va recuperar". En aquest sentit, apunta que "és possible que el que va passar el novembre del 2023 es reflecteixi a les enquestes sobre el prestigi d'Espanya" pròximament.

El mateix Real Instituto Elcando es disposa a elaborar ben aviat el seu "Baròmetre de la Imatge d'Espanya" en què es podrà comprovar si hi ha hagut algun impacte. "En qualsevol cas, si n'hi hagués, seria petit, indubtablement no seria gaire important", ha augurat Carmen González, investigadora principal durant la presentació de l'informe.

Cohexistència incòmoda amb Sumar



D'altra banda, el 'think-tank' considera que "el PSOE no tindrà una còmoda coexistència amb Sumar", que defineix com "un partit més pragmàtic". En aquest sentit, recorda que en els quatre anys de govern de coalició Podemos, a qui titlla d'"esquerra radical", amb prou feines va aconseguir "disputar el monopoli socialista sobre la política exterior i europea" en qüestions com Ucraïna o el canvi de postura respecte al Sàhara.

"Sumar podria generar més maldecaps al llarg de la nova legislatura en assumptes com l'Agenda 2030, les relacions amb el Marroc que no acaben de normalitzar-se, o la qüestió palestina", adverteix Elcano.

En un altre ordre de coses, Elcano creu que el semestre de presidència de torn del Consell de la UE “ha estat fructífer pels abundants èxits legislatius i els avenços en els debats estratègics (...) però ha quedat enfosquit per la crispació de la política nacional".

A parer seu, l'avançament electoral i la llarga interinitat del Govern ha impedit "mostrar la solidesa i l'estabilitat d'Espanya". El clima de polarització viscut aquests mesos "ha impedit aprofitar millor els rèdits de la presidència".

A això també hi ha contribuït, segons el document, el fet que "l'oposició s'ha embarcat en una causa a nivell europeu per deslegitimar la situació de l'Estat de dret a Espanya, que posa en perill el tradicional consens entre el PSOE i el PP a matèria exterior”.

Amb tot, els experts d'Elcano que han elaborat l'informen auguren que "la substància de la política exterior i europea segueix sense resultar significativament divisiva" a Espanya, on a les passades eleccions no va ser un tema destacat a la campanya.

Reconeixement de Palestina



Respecte al conflicte al Pròxim Orient i la postura mantinguda pel Govern, de suport del dret d'Israel a defensar-se però respectant el Dret Internacional Humanitari, ha tingut un impacte positiu a la imatge d'Espanya, principalment als països àrabs, segons ha ressaltat Haizam Amirah Fernández, un altre dels investigadors que ha participat al document.

"L'opinió pública espanyola, i molt en particular la base de votants d'esquerra, sintonitza amb aquesta simpatia difusa cap a la causa palestina, però això no evita a la diplomàcia espanyola problemes per definir una postura còmoda en relació amb els aliats", incideix informe, posant com a exemple els "titubejos" a l'hora de participar en la missió naval proposada pels Estats Units al mar Roig per garantir la navegació davant dels atacs dels hutí iemenites.

Així les coses, atès que a la UE només uns quants països i en general petits com Bèlgica, Portugal i Irlanda, estan alineats amb les tesis espanyoles, considera que "no és previsible que Pedro Sánchez aconsegueixi el nou any un reconeixement concertat massiu del Estat palestí”, com ha manifestat que és el seu desig.

"Tampoc sembla possible -afegeix el document- l'organització a Espanya d'una conferència de pau, tal com es va aprovar en un Consell Europeu a petició pròpia". El Govern ha proposat la celebració de la conferència esmentada un cop cessin les hostilitats per avançar cap a la materialització de la solució de dos Estats.