Nogueras i Rufián. Muntatge fet amb fotos d'Europa Press

Junts i ERC han proposat una sèrie d' esmenes parcials a la Llei d'Amnistia per garantir que la norma inclogui tots els delictes terroristes pels quals està acusat l'independentisme, cosa que inclouria els 12 membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) ) i als 10 encausats pels disturbis presumptament promoguts per Tsunami Democràtic que han estat investigats al' Audiència Nacional .

Sengles partits independentistes proposen en una de les seves esmenes respectives eliminar el paràgraf que excloïa de l'amnistia els delictes de terrorisme sempre que hagués recaigut sentència ferma. Els republicans, en concret, justifiquen aquest suggeriment al·legant una "millora tècnica", mentre que Junts parla de persecució per part dels tribunals. La modificació proposada per Junts també permetria amnistiar els delictes de traïció i contra la pau o la independència de l'Estat i relatius a la Defensa.

Així consta a les esmenes parcials que van presentar dimarts 16 passat al Congrés a la proposició de llei que va presentar al novembre el PSOE per amnistiar més d'una dècada de l'independentisme català, inclosos delictes d'usurpació de funcions públiques, malversació, desobediència, desordres públics i prevaricació.

ERC, però, també ha registrat una sèrie d'esmenes conjuntes amb PSOE, Sumar, EH Bildu i BNG uns minuts més tard de presentar les seves pròpies en què, per contra, sí que deixen fora de l'amnistia els actes terroristes sobre els que hagi recaigut sentència ferma. Els republicans justifiquen aquesta dualitat en la seva convicció que "calen més avenços i que encara hi ha marge de negociació".

El partit confia a "pactar durant la ponència de la llei i la comissió" les seves esmenes pròpies, en què proposen "suprimir l'exclusió dels casos de terrorisme de la llei per blindar-la al màxim possible" o que no només siguin les qüestions de inconstitucionalitat les que aixequin les cautelars d'un procediment sinó que també ho facin les qüestions prejudicials al TJUE.

Alhora, el PSOE juntament amb ERC, Sumar BNG i Bildu ha presentat una esmena per remarcar que l'òrgan judicial que tingui entre mans cadascuna de les causes judicials objecte d'amnistia, ha d'aplicar aquesta norma. Planteja modificar l'article quatre, que regula els efectes sobre la responsabilitat penal, i en diversos punts de l'articulat assenyala que qui ha d'aplicar la norma és l'òrgan judicial competent "que, a cada moment, n'estigui coneixent la causa".

Entre les esmenes registrades inclou, a més, l'exclusió de l'amnistia per delictes contra la Comunitat Internacional per excloure de l'aplicació de l'amnistia els delictes de "genocidi".