L'expresident del Govern Felipe González considera que la salut constitucional es veu amenaçada i que la Carta Magna està sent "atacada" de forma "despietada i irracional". Al seu parer, estan sota amenaça els valors que han construït la convivència i ha fet una crida a la societat a “reaccionar”.

Així s'ha expressat l'expresident durant la seva exposició a la X Jornada Gregorio Peces-Barba , en una edició especial pel 45è aniversari de la Constitució, en què ha compartit escenari amb l'exdiputat del PSOE Eduardo Madina.

"Ara estem veient que cal fer una defensa de la Constitució i de les seves possibles i necessàries reformes que incideixen en consensos com els que hi va haver fa 45 anys", ha reclamat González en relació amb l'atac als jutges i magistrats per part dels partits independentistes catalans i en defensa, alhora, de la divisió de poders.

En aquest sentit, l'expresident socialista ha incidit en el seu ja expressat rebuig a la Llei d'Amnistia pactada entre el PSOE, ERC i Junts, --a la qual ha qualificat com a "autoamnistia"-- insistint en què el "problema no és dels pocs que criden o que volen desfer el sistema", sinó "dels que tenen una majoria que, amb respecte a les minories, no han de cedir a cap tipus de condicionament o xantatge", ha defensat.

Dit això, ha reparat en la diferència existent entre els indults que suposa "perdonar" i l'amnistia que implica "demanar perdó" als que han comès un delicte, un punt compartit per Madina: "No la comparteixo perquè no la comprenc", ha llançat l?exdiputat socialista.

"¿Aleshores estem en un moment de dificultat? Sí. Estem en un moment d'amenaça als valors que han construït la convivència? Sí. ¿Hem de reaccionar? Sí. Jo no m'he sortit de les posicions del partit. Em diuen dinosaure i tenen raó, però això em permet dir que, quan parlo del futur, no parlo del meu", ha llançat.

Al fil, González ha reivindicat els Pactes de la Moncloa del 1977 per a l'entesa entre les grans forces polítiques assegurant que "no és més difícil posar-se d'acord avui que llavors", i defensant alhora la Constitució com a instrument que ha permès la " alternança” política i el “pluralisme polític”.

"Ara hi ha dues forces majoritàries. PP i PSOE sumen els 210 diputats que es necessiten per fer les reformes imprescindibles. O accepten que estan condemnades a entendre's o segueixen enfrontant-se creant murs i divisions fictícies", ha manifestat.

DECRETS ÒMNIBUS I RENOVACIÓ DEL CGPJ

Durant el seu discurs, González també ha tractat sobre l'"espectacle" dels anomenats decrets òmnibus, que precisament es va aprovar la setmana passada al Congrés després de la no votació de Junts, en què es "barreja" una modificació d'una determinada llei amb un benefici social. "¿Vostè accepta tot el paquet o li retreurem que no ha permès que s'avanci en una cosa o en una altra? Hem de superar aquesta situació d'emergència", ha recriminat l'expresident.

En un altre punt, ha qualificat d'"intolerable" el bloqueig del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que fa cinc anys que té el mandat caducat mostrant-se favorable al cessament automàtic dels vocals quan acabi el seu període, si bé ha fet una ferma defensa dels jutges i magistrats: "No acceptaré, en la mesura que pugui, que s'ataci la divisió de poders i la independència del Poder Judicial", ha matisat.

Així, ha aprofitat per demanar a la presidenta del Congrés, Francina Armengol i al president del Senat, Pedro Rollán, que eren presents a l'acte, que incloguin a cada sessió la renovació del CGPJ, cosa que ha arrencat els aplaudiments entre el públic.

A l'acte, celebrat dimarts 16 passat a Caixa-Forum, han acudit també magistrats del Tribunal Suprem com Manuel Marchena, Carmen Lamela, Carlos Lesmes o Pablo Llarena; així com exministres del Govern d'UCD i del PSOE com Soledad Becerril, Marcelino Oreja, Carlos Solchaga, Rafael Arias Salgado o Virgilio Zapatero.