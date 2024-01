El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero / EuropaPress

L'excomissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero , ha anunciat que portarà als tribunals la "persecució injusta" patida per part d'individus que no tenien cap habilitació per fer-ho, textualment, en el marc de l''operació Catalunya' .

Ho ha dit en un comunicat a Rac1 i Catalunya Ràdio , després que La Vanguardia i eldiario.es hagin publicat aquest dimecres unes notes informatives de l'excomissari José Manuel Villarejo que expliquen que l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, va intentar implicar Trapero a un cas de tràfic de drogues.

L'excomissari dels Mossos ha assenyalat que aquestes "invencions i falsedats" difoses per diversos mitjans de comunicació, textualment, de manera espúria, van tenir conseqüències judicials greus i injustes en persones a les seves ordres, en referència a la presumpta trama de cobrament de comissions a els bordells de Castelldefels 'Riviera' i 'Saratoga'.

"Com a funcionari, però especialment com a ciutadà, comprovar que altres funcionaris i càrrecs públics em perseguien és indignant, frustrant i decebedor", ha indicat Trapero. Alhora, ha opinat que des de fa temps percep "una degradació institucional i de la gestió pública, on, sovint, el que hauria de ser la cerca i la defensa de l'interès general se substitueix per interessos perversos i personals".