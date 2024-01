La diputada de Cs al Parlament, Anna Grau / EuropaPress

Anna Grau , la representant parlamentària de Ciutadans (CS), va fer públic aquest dimarts passat que havien entrat a robar per segona vegada al seu despatx al Parlament. En la primera ocasió, els lladres van aconseguir emportar-se fàcilment " una bonica bandera d'Espanya ", segons va denunciar Grau, ja que la porta no estava tancada amb clau.

Després d'aquest incident, el grup parlamentari va prendre mesures i va tancar amb clau el despatx en qüestió, segons va informar el mitjà digital El Catalán.

En aquest segon cas, els delinqüents van forçar l'entrada al despatx de Ciutadans al Parlament català i es van emportar una bandera d'Espanya i una altra d'Israel. La formació taronja ha presentat una denúncia davant dels encarregats de la seguretat del Parlament, i també té previst informar els Mossos d'Esquadra sobre aquests fets.

'LIO' DE BANDERES

Aquest no és el primer embolic de banderes que té lloc al Parlament, ja que Anna Erra, la presidenta de la cambra, va expulsar de la tribuna la mateixa Anna Grau per treure una bandera catalana i una altra espanyola.

L'incident va tenir lloc durant una sessió plenària mentre es debatia una moció de la CUP sobre la defensa dels drets lingüístics. Anna Grau va expressar la seva crítica, argumentant que la moció no advocava per la defensa de l'idioma, sinó que més aviat era un "monument a la hispanofòbia".

En un gir peculiar, Grau va procedir a recitar un poema de Salvador Espriu. Mentre ho feia, va desplegar una bandera catalana sobre el faristol i, de manera simultània, també va desplegar una bandera espanyola.

Tot just havia recitat alguns versos quan Anna Erra la va interrompre. Li va ordenar que retirés tot això i la va trucar a l'ordre, mentre Grau continuava recitant. Davant la negativa de la diputada a obeir, Erra li va tancar el micròfon i la va instar a abandonar el lloc.

Grau ha lamentat que "el Parlament és aquell lloc on et diuen fatxa per defensar el bilingüisme però després et tallen el micro per treure una senyera i una bandera d'Espanya". Ha remarcat que són les mateixes banderes que presideixen la càmera i que Erra "hauria d'honrar i defensar en lloc de censurar".