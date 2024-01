L´accés al Congrés. Foto: Europa Press

Un segon informe dels lletrats del Congrés incideix en els dubtes de constitucionalitat de la Llei d'Amnistia que va registrar el PSOE i que tramita la Cambra.

La proposició de llei va ser objecte d'un primer informe de l'equip del secretari general del Congrés i lletrat major de les Corts, Fernando Galindo, que va veure dubtes de constitucionalitat en la iniciativa pactada amb els independentistes, però no tan palmàries com per vetar la seva tramitació.

Ara són les lletrades de la Comissió de Justícia , que van ser secretàries generals de la Cambra amb presidents del PP, les que incideixen en aquests dubtes, "fins i tot excloent que la seva eventual inconstitucionalitat sigui palmària i evident" i subratllant "la consideració fonamental que ha si és el seu cas el Tribunal Constitucional el que es pronunciï sobre la llei aprovada per les Corts Generals".

En un dels paràgrafs, les lletrades assenyalen que " s'aprecia manca de determinació en l'àmbit d'aplicació de la llei, tant pel que fa als delictes amnistiats com al termini en què es van cometre, que no correspon al caràcter excepcional d'una extinció de responsabilitat ni amb les exigències d'una llei singular, cosa que pot afectar el principi constitucional de seguretat jurídica i dificultar l'aplicació unívoca de la llei".