El líder de Bildu, en un acte polític. Foto: Europa Press

El Tribunal Constitucional (TC) ha emparat el líder d'EH Bildu Arnaldo Otegi perquè considera que repetir el judici de l'anomenat Cas Bateragune vulneraria el dret a la tutela judicial efectiva del dirigent basc en infringir el principi de non bis in idem , que prohibeix jutjar 2 vegades a una mateixa persona pels mateixos fets.

Fonts jurídiques consultades per Europa Press han confirmat que la decisió ha estat adoptada per 7 vots a favor i 4 en contra. Les mateixes han precisat que es dictaran tres vots particulars i quatre vots concurrents.

Els magistrats del Ple han avalat la ponència redactada pel magistrat progressista Juan Carlos Campo que proposa emparar el líder de Bildu en entendre que tornar a seure a la banqueta pel Cas Bateragune suposaria una vulneració de drets. Les fonts consultades indiquen que aquesta decisió obre la porta que Otegi pugui reclamar una indemnització a l'Estat en declarar vulnerats els drets fonamentals.

La cort de garanties ha estimat el recurs d'empara d'Otegi contra la decisió que el Tribunal Suprem va adoptar el 2020 d'anul·lar la sentència dictada el 2012 per l'Audiència Nacional (AN) --que va condemnar Otegi i els altres acusats a penes d'entre 6 anys i 6 anys i mig de presó per un delicte de pertinença a organització terrorista-- i ordenar celebrar un nou judici.

El Suprem va seguir el criteri del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), que va determinar que l'AN va vulnerar l'article 6.1 del Conveni Europeu, ja que entenia el "temor legítim" dels acusats a una manca d'imparcialitat del tribunal.

Estrasburg va establir que el judici de l'Audiència Nacional no va complir amb totes les garanties, en formar part del tribunal la magistrada Ángela Murillo, que anteriorment, el 2010, havia estat apartada per suposada falta d'imparcialitat en un altre judici diferent per enaltiment del terrorisme al que també estava acusat Otegi.

En aquella vista oral, Murillo va preguntar a Otegi si condemnava ETA i, davant la negativa d'aquest a oferir una resposta, la jutgessa li va dir que ja sabia que no li contestaria. El Suprem va apartar del cas la magistrada, que exercia de presidenta del tribunal, en apreciar-hi "prejudici". La vista oral va ser repetida i l'exportaveu de Batasuna va resultar absolt en aquest procediment.