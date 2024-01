El president del Govern, Pedro Sánchez

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha demanat als empresaris que actuïn de forma responsable, pensin a llarg termini i "no es deixin arrossegar" pels "mitjans de comunicació i partits polítics radicals" que es beneficien en vendre polarització i estan obsessionats presentar l'Executiu com a rival sistèmic.

"Espanya és un paradís per a aquelles empreses que vulguin prosperar a través de la innovació, el talent, l'energia neta i barata, l'estabilitat institucional i les infraestructures de primera línia. Per a les empreses que vulguin enriquir-se creant valor real i pagant un nivell just de impostos. Donem la benvinguda amb els braços oberts a aquestes empreses", ha assenyalat el president durant la seva intervenció a la 54a reunió anual del Fòrum Econòmic Mundial, a Davos (Suïssa).

Segons Sánchez, les empreses són essencials per al creixement i el benestar d'un país, són les que creen ocupació, innovació i contribueixen a la coherència territorial, però ha remarcat que això "no passa buit".

"Les empreses i els empresaris són el producte de la democràcia, el producte d'un ordre internacional basat en regles i d'un Estat de Benestar que recolza les classes mitjanes i treballadores, que garanteix la pau social i garanteix nivells adequats de capital humà i de prosperitat", ha recordat, després d'advertir que sense aquests pilars, els seus models de negoci col·lapsarien "com a castells de cartes".

Sánchez ha aprofitat la seva intervenció a Davos per reclamar als empresaris que s'impliquin i que ajudin a millorar el poder adquisitiu dels treballadors, a lluitar contra la crisi climàtica, a defensar les normes internacionals i la democràcia "lluitant contra la involució que representen aquestes corrents reaccionaris que recorren al món".

Els ha instat que no creguin als antics postulats neoliberals que presenten l'Estat com una entitat purament extractiva que no crea valor. "Ni tampoc en això que l´única responsabilitat de les empreses és augmentar els beneficis per als seus accionistes", ha ressaltat.

Sánchez ha indicat que les empreses necessiten els governs per innovar i créixer, i que si les empreses no col·laboren amb la societat, si no alineen els seus interessos amb tota la societat, no es podran superar els grans reptes d'aquesta era, i això tindrà alhora un impacte sobre els seus negocis.

"Per tant, actuïn de forma responsable, pensin a llarg termini i no es deixin arrossegar per aquests mitjans de comunicació i partits polítics radicals obsessionats a presentar-nos com a rivals sistèmics que es beneficien en vendre polarització", ha insistit.

Així, ha emfatitzat aprofitar els reptes per construir ponts, ampliar sinergies i establir noves formes de col·laboració i d'aliances publicoprivades. "El Govern d´Espanya és el seu aliat", els ha assegurat.

Erosió de la classe mitjana i treballadora

Segons Sánchez, la ultradreta i els règims autocràtics estan avançant i ha advertit que aquesta "terrible tendència" és només un símptoma de problemes més profunds, i un és l'erosió de les classes mitjana i treballadora.

"I hem de, per tant, acabar amb aquesta erosió i ho hem de fer sense donar l'esquena als nostres valors, la crisi mediambiental o les necessitats dels països més pobres", ha remarcat.

Sánchez ha tret pit a Davos de la gestió del Govern en matèria econòmica i social a Espanya: "Actualment, els espanyols saben que les polítiques neoliberals no funcionen. Que l'opció de retallar el sector públic i deixar sols els ciutadans no té sentit" .

Dos milions de llocs de treball creats



Com a exemple, ha posat en valor que el seu Govern ha pujat el salari mínim un 54%, ha ampliat els drets laborals, ha reduït la temporalitat i la pobresa i ha creat més de 2 milions de nous llocs de treball, molts en sectors d'alt valor afegit, com la tecnologia.

Alhora, el president ha destacat que Espanya ha crescut per sobre de la mitjana de la zona de l'euro i de l'OCDE i ha estat un dels primers països d'Europa a aconseguir reduir la inflació, atraient alhora més inversió estrangera directa que mai .

A més, s'ha congratulat d'haver abaixat els impostos a les classes mitjanes i treballadores i de pujar-los “als més acomodats”. "Hem promogut polítiques que ens deien eren impossibles o temeràries, i no obstant han demostrat ser possibles i beneficioses", ha subratllat.