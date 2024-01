Un agent de Policia a l'entrada de l'Audiència Nacional / EuropaPress

La sala penal de l' Audiència Nacional ha acceptat la tramitació de l'incident d'articles de previ pronunciament plantejat per alguns dels CDR, que estan sent enjudiciats en l' Operació Judes i compten amb la defensa d' Alerta Solidària , segons ha anunciat aquest dijous la formació independentista.

Aquesta decisió implica un nou fre en la celebració del judici dels 9 ciutadans acusats de terrorisme, mentre que el Congrés dels Diputats gestiona el procés de la llei d'amnistia de manera paral·lela.

Al document presentat, els advocats han plantejat la manca de competència de l'Audiència Nacional per jutjar els fets, la imminent aprovació de la Llei d'Amnistia i les nombroses violacions de drets fonamentals patides pels encausats al llarg de tot el procediment.

Aquesta no és la primera vegada que l'Audiència Nacional estén el termini perquè les defenses presentessin els seus escrits, i ara, amb aquesta mesura, s'ajorna una vegada més. En primera instància, totes les parts involucrades han de respondre a les al·legacions plantejades per les defenses dels CDR, i fins i tot s'assenyala la possibilitat de fer una vista per abordar aquest assumpte.

A més, el tribunal també haurà de decidir si suspèn el procediment en espera de l'aprovació de la Llei d'Amnistia, com ho va fer recentment un jutjat a Girona, o si, per contra, continua amb el procediment.

En aquest moment, la sala penal de l'Audiència Nacional, sota la presidència del magistrat Alfonso Guevara, ha admès el tràmit conegut com a "article de previ pronunciament". Aquesta mesura ha estat impulsada a través d'un extens document de més de cent pàgines elaborat pels advocats defensors d'Alerta Solidària, com Xavier Monge, Eva Pous, Montserrat Vinyets, Jordi Busquets, Carlos Hurtado, David Aranda i Carlos Perdiguero, en representació dels encausats Jordi, Sònia, Xavier, Esther, Germinal, Eduard, Queralt i Rafael.

S'espera que la resta de les defenses, així com les acusacions de la Fiscalia i Vox, emetin els seus pronunciaments, i després el tribunal emetrà la resposta corresponent.