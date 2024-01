L'expresident de la Generalitat i la secretària general d'ERC. Foto: ANC

El jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha desestimat el recurs presentat per la Fiscalia contra la seva decisió d'enviar la causa sobre 'Tsunami Democràtic' al Tribunal Suprem perquè investigui per un delicte de terrorisme a la causa l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, a la secretària general d'ERC Marta Rovira i a 10 persones més alhora que ha insistit en el caràcter terrorista dels fets.

En una interlocutòria, recollida per Europa Press , el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 6 explica que les últimes diligències practicades fins ara han permès "consolidar la hipòtesi inicial", que qualificava els fets com a delicte de terrorisme. Tot això en aquesta causa en què el magistrat investiga els disturbis suposadament orquestrats per la plataforma independentista en resposta a la sentència del Procés.

Així, davant de l'argument de la Fiscalia que no hi ha elements de judici nous, el jutge es remet a l'exposició raonada que va enviar al Suprem en què desenvolupa àmpliament la documentació aportada pels Mossos d'Esquadra en relació amb els fets esdevinguts a l'aeroport del Prat del 14 d'octubre del 2019, on va morir un ciutadà francès a causa d'una fallada cardíaca.

De la mateixa manera, el jutge també esmenta l'exhort enviat al jutjat de L'Hopitalet de Llobregat que va incoar diligències arran d'aquesta mort, així com els escrits de personació de diversos policies nacionals personats com a acusació particular i que van resultar lesionats als incidents que van tenir lloc a Barcelona el 18 d'octubre del mateix any.

El fiscal, en el recurs de reforma, indicava, a més, que l'exposició raonada s'havia presentat quan el Ministeri Públic ja havia recorregut la interlocutòria per la qual el jutge acordava dirigir el procediment contra els investigats. Sobre aquesta qüestió, el jutge explica que la interposició del recurs d'apel·lació esmentat no té efectes suspensius, cosa que no li impedeix continuar tramitant el procediment.