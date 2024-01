Un moment del Ple on s'ha donat llum verda a la decisió. Foto: Congrés

El Congrés ha aprovat aquest dijous 18 de gener, en ple extraordinari , la proposició de reforma de l'article 49 de la Constitució per eliminar el terme disminuido, amb l'únic rebuig dels diputats de Vox , que en la presa en consideració de la iniciativa passat dimarts 16 tampoc no van recolzar la iniciativa, però van decidir abstenir-se.

Ara la Cambra Baixa remetrà el text al Senat , on previsiblement s'aprovarà de manera definitiva després de l'acord del PSOE i el PP de no acceptar esmenes d'altres grups parlamentaris. La sessió s'ha tornat a celebrar al Senat per les obres a la Cambra Baixa i la votació ha estat telemàtica.

Així, com van acordar Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, la modificació s'ha dut a terme per la via exprés. La Mesa del Congrés va rebutjar ahir admetre les esmenes presentades al text.

Aquesta reforma constitucional va ser impulsada pel Comitè de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) el 2018 i, juntament amb el suport de la llavors vicepresidenta del Govern, la socialista Carmen Calvo, va arribar al Congrés amb un acord unànime per substituir l'article per un nou text "més acord als nous temps".

Actualment, l‟article 49 de la Constitució està redactat d‟aquesta manera. "Els poders públics realitzaran una política de previsió, tractament, rehabilitació i integració dels disminuïts físics, sensorials i psíquics, als quals prestaran l'atenció especialitzada que requereixin i els empararan especialment per al gaudiment dels drets que aquest Títol atorga a tots els ciutadans".

Aquesta reforma pretén canviar la redacció a “les persones amb discapacitat exerceixen els drets previstos en aquest Títol en condicions de llibertat i igualtat reals i efectives”. "Es regularà per llei la protecció especial que sigui necessària per a aquest exercici", s'afegeix.

A més, al segon punt constarà: "Els poders públics impulsaran les polítiques que garanteixin la plena autonomia personal i la inclusió social de les persones amb discapacitat, en entorns universalment accessibles. Així mateix, fomentaran la participació de les seves organitzacions, en els termes que la llei estableixi. S'atendran particularment les necessitats específiques de les dones i els menors amb discapacitat".

El 2018 va haver-hi un primer intent de reforma que va comptar amb el suport en Comissió de tots els grups parlamentaris que llavors conformaven el Congrés, però la convocatòria d'eleccions per al 2019 va impedir que la seva tramitació continués. A la següent legislatura es va reprendre i el PP i PSOE van arribar a deixar tancada una redacció amb discreció, però no hi va haver clima ni temps per tirar-ho endavant.

Podeu veure la sessió íntegra en aquest enllaç.