El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciat aquest dijous que el PSOE i els seus socis hagin decidit "ignorar" en el tràmit de la llei d'amnistia el "demolidor" informe dels lletrats del Congrés i ha afirmat que estan començant a veure com la Cambra Baixa "s'assembla més al Parlament, en què les normes de funcionament intern es van soscavar a favor de l'independentisme". Després de demanar que es "pari" la llei d'amnistia a la llum d'aquest document, ha ressaltat que és d'una "gravetat extrema" que la presidenta del Congrés, Francina Armengol, "actuï al dictat" de Pedro Sánchez.

Així s'ha pronunciat Feijóo en una compareixença al Senat, després d'aprovar el Congrés la reforma de l'article 49 de la Constitució per eliminar el terme disminuït de la Constitució, en què no ha acceptat cap pregunta dels periodistes.

Feijóo ha centrat les seves critiques que s'obviï durant la tramitació de la llei d'amnistia l'informe de les lletrades de la Comissió de Justícia del Congrés, que veu dubtes de constitucionalitat a la norma. Segons la seva opinió, s'està veient "actituds" que "no enforteixen la Constitució" sinó que "la burlen, la menyspreen i l'ataquen".

"L'informe és demolidor"



"L'informe dels lletrats de la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats és demolidor i constata bona part de les crítiques que hem fet els últims mesos a aquesta llei d'impunitat que el PSOE va mercadejar per obtenir la Presidència del Govern", ha proclamat.

Així, ha indicat que aquest document constata que l'amnistia "és contrària al dret europeu" i "conculca la separació de poders i la igualtat dels ciutadans davant de la llei", alhora que "danya la seguretat jurídica" a Espanya.

Feijóo ha indicat que, segons els lletrats, “tot sembla indicar que aquest projecte és inconstitucional”. "I vull posar en valor que els lletrats del Congrés hagin actuat amb la dignitat que ningú no té al Govern d'Espanya, ni tan sols els jutges que formen part del Govern d'Espanya", ha emfatitzat.

Per tot això, ha dit que és "especialment greu" que aquest informe "vagi a ignorar-se". "El Congrés estem començant a veure que s'assembla més al Parlament, en què les normes de funcionament interna es van soscavar a favor de l'independentisme", ha declarat, per afegir que això "no és acceptable".

Després d'insistir que "no ha passat mai el que està passant al Congrés", Feijóo ha assegurat que és "d'una gravetat extrema que la presidenta de la Cambra actuï al dictat del president del Govern i del PSOE" quan el Congrés "no pertany al Partit Socialista Obrer Espanyol".

Demana "aturar" la norma segons l'informe dels lletrats



Per això, ha dit que el PP "protegirà el Congrés i continuar demanant que es respectin els procediments", ja que, s'han de tenir en compte els informes dels lletrats com va passar la legislatura passada amb un altre de similar. "Demanem que s'aturi la llei d'amnistia i que no es continuï en contra dels informes dels lletrats", ha demanat.

Dit això, el cap de l'oposició ha avisat que adonaran del que està passant, "una altra fita més", davant la Unió Europea, alhora que ha assenyalat que el PP no descarta cap pas "polític, social o judicial" per garantir la legalitat de les disposicions que emanen del Congrés.

"El mateix dia que millorem la Constitució per dignificar les persones amb discapacitat, el Govern menysprea la Constitució en tramitar una llei d'amnistia inconstitucional a ull dels lletrats de la Comissió de Justícia del Congrés", ha afirmat.

Emplaça el Govern a "reflexionar"



Feijóo ha indicat que aquest informe dels lletrats, datat el dia 10 de gener, hauria de portar el Govern a "reflexionar" perquè "té una justificació molt sòlida per paralitzar la tramitació d'aquesta llei d'amnistia".

Després de recalar que el Govern ja està "advertit", ha subratllat que "aquest advertiment sens dubte es tindrà molt en compte pels òrgans jurisdiccionals i els òrgans de la Comissió Europea que estan seguint aquest procés", que "ja forma lamentablement part d'un problema reputacional d'Espanya" a la premsa internacional.