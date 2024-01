La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta / EuropaPress

La portaveu d'ERC al Parlament, Marta Vilalta , ha assegurat que no descarta que hi pugui haver un acord per als Pressupostos de la Generalitat del 2024 "el més ampli possible" després d'apuntar que hi ha converses obertes amb voluntat sincera i proactiva, segons les paraules , amb PSC, Junts, CUP i comuns.

Així s'ha expressat en una roda de premsa a la Cambra catalana aquest dijous, en què ha demanat "que ningú busqui excuses per dilatar-los ni per fer veure que no són necessaris".

"Necessitem aquest consens i per això fem aquesta crida a la responsabilitat de tots per poder-los aprovar com més aviat millor", ha sostingut la portaveu.

"MODERNITZACIÓ" DE L'AEROPORT DEL PRAT

D'altra banda, preguntada per si ERC segueix pensant que es pot modernitzar i augmentar la capacitat de l'aeroport de Barcelona-El Prat sense ampliar-ho, Vilalta ha assenyalat que s'obren a "millores", però rebutgen la proposta d'allargar la pista.

En aquest sentit, ha valorat que la comissió mixta entre l'Estat i la Generalitat per tractar aquesta qüestió servirà per poder debatre sobre diferents propostes a nivell tècnic per modernitzar l'aeroport.

"Hi ha moltes maneres en què es pot millorar, des del punt de vista operatiu, logístic i en diverses qüestions, i justament per això trobem encertat que hi hagi aquesta reunió mixta", ha conclòs.

LLEI DEL RETORN SOCIAL DEL RESCAT BANCARI

Finalment, Vilalta ha explicat que al ple del Parlament de la setmana que ve veurà la llum la llei del retorn social del rescat bancari , una llei que ha definit com a "transformadora i ambiciosa" en l'àmbit del dret a l'habitatge.

Ha apuntat que la iniciativa "pretén tornar a la gent, a la ciutadania, allò que és de la gent" i que el gruix dels immobles que té la Sareb tornin a la ciutadania.

La llei proposa modificar els estatuts de la Sareb de manera que els habitatges que actualment cedeix la Sareb al parc públic no siguin només d'una cessió, sinó que siguin de cessió de domini, és a dir, que els habitatges “passin a ser propietat dels ajuntaments i de les comunitats autònomes".

En aquest sentit, pretén que sigui el 80% dels habitatges els que passin a formar part del parc públic d'habitatge en lloc del 15%, segons ha assegurat la portaveu, i que el 50% del terra que gestiona la Sareb passi a mans dels ajuntaments i de la Generalitat i la resta de territoris de lEstat.

El diputat d'ERC José Rodríguez, a la mateixa roda de premsa, ha afirmat que preveuen que "l'actitud del PSC serà de no obstaculitzar la feina" perquè la llei arribi al Congrés.