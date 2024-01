Arxiu - Laura Borràs (c) Francesc de Dalmases (d), Aurora Madaula (2i), i Mònica Sales (1i). - Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

La direcció de Junts ha demanat a la diputada al Parlament, Cristina Casol, que torni la seva acta i li ha avisat que, si no ho fa, serà expulsada del partit, segons han explicat fonts coneixedores.

Segons ha avançat El Periódico, així ho va acordar dimecres a la nit la permanent del partit, després de rebre l'informe de l'Oficina d'Igualtat del Parlament, que va concloure que no hi havia "fets provats" a la denúncia per assetjament per raó de gènere que Casol va interposar contra la direcció del grup parlamentari.

Les mateixes fonts han explicat que al Consell Nacional que es va celebrar dissabte hi va haver "al·lusions específiques" al cas de Casol, afí a la presidenta del partit, Laura Borràs, ia les acusacions que també ha abocat la vicepresidenta de Junts i secretària segona de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula.

En aquesta mateixa trobada, que es va celebrar al Centre Cultural del Morell (Tarragona), es van produir "fortes ovacions" a favor de la feina que exerceixen el president i la portaveu de Junts al Parlament, Albert Batet i Mònica Sales, respectivament.

El cas Madaula



Madaula, actualment de baixa i també afí a la presidenta del partit, Laura Borràs, va parlar al 'Parlament de les Dones' que es va celebrar al novembre a la Cambra, que havia patit "violències silencioses" de companys, fet que va provocar un malestar generalitzat al grup parlamentari de Junts.

La presidenta del Parlament, Anna Erra, es va reunir amb ella i el va instar a reflexionar sobre la seva continuïtat en el càrrec de l'òrgan parlamentari, i 22 dels 32 diputats de Junts van signar un text en contra que van presentar a la Comissió de Garanties, que també va rebre la queixa que va presentar la pròpia afectada.