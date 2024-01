El president de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, posa per a Europa Press després d'una entrevista, a 3 de gener de 2024 - Alberto Paredes - Europa Press

El grup de Cs al Parlament ha registrat aquest dijous a la Cambra catalana una proposició de llei "de supressió de les multes lingüístiques" que obliguen els comerços a atendre en català.

Ho ha anunciat el president del partit a Catalunya, Carlos Carrizosa, que, en declaracions a periodistes, ha criticat que la normativa catalana exigeixi que s'atengui en català a aquell que ho sol·liciti i que hi ha, al seu parer, un "nacionalisme intervencionista que ha optat per la pressió contra el castellà suposadament per afavorir el català”.

En aquest sentit, ha acusat la Generalitat d'implantar "patrulles de delators lingüístics" que es dediquen, segons ell, a denunciar els comerços i els treballadors que no els atenen en català.

"Cs defensa el dret que qualsevol comerciant pugui atendre a l'idioma oficial que vulgui, sense esperar una sanció de l'Administració", ha sostingut.

Esperen "oposició" per part del PSC



Alhora, ha acusat l'Administració catalana de fer "antipàtic el català amb aquestes restriccions" i ha apuntat que hi ha treballadors de comerços que fa poc temps que són a Catalunya que no entenen el català.

Finalment, Carrizosa ha assenyalat que no esperen que el PP i Vox s'oposin a la iniciativa i ha avançat que parlaran amb el PSC: "Aquí sí que esperem resistència i oposició", ha afegit.

Codi de consum de Catalunya

A la proposició de llei, consultada per Europa Press, Cs proposa derogar l'article del Codi de Consum de Catalunya que especifica el dret dels consumidors a ser atesos en la llengua oficial que escullin.

També demana suprimir l'article sobre infraccions per vulnerar els drets lingüístics de les persones consumidores o incomplir les obligacions en matèria lingüística establertes per la normativa.