El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, a la signatura de l'ampliació del Programa Horitzó de l'enginyeria pública Ineco contra la violència de gènere, a la seu de l'empresa, a 24 de novembre de 2023, a Madrid (Espanya) .

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha afirmat aquest dijous que li fa "mandra" entrar al "marc" de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en relació amb les seves declaracions sobre els migrants, a alhora que ha assegurat que no la veu "mai treballar" mentre que a ell li retreuen que no treballa per "posar tuits".

"A mi em retreuen que els tuits, em diuen que no posi tuits i em dediqui a treballar. Home, jo crec que treballo molt. Però jo és que a la senyora Ayuso no la veig treballar mai. Cada dia ens fa una filípica sobre temes que no tenen res a veure moltes vegades amb el que són les seves tasques de Govern. Llavors, jo sí que em plantejo seriosament quan treballa aquesta dona", ha sostingut Puente en un esmorzar informatiu de Nueva Economía Fórum.

Ho ha dit en relació amb les declaracions que va fer Ayuso aquest dimecres des d'Alcalá de Henares (Madrid) en què exigia al Govern central un pla capaç de "subministrar serveis públics i atenció" davant la "tremenda onada de persones que utilitza Canàries com a porta d'entrada" a Europa, en comptes d'enviar-los "a la nit" i "de tapadillo" a la Península des de les Illes.

En aquest context, el ministre de Transports ha recomanat a Ayuso "una mica menys de doctrina", acusant-la de "populisme": "Jo crec que el problema és la desigualtat, la pobresa i això és el que hem d'aturar, no posar murs per impedir a la gent que faci el que faríem qualsevol en la situació en què es viu en tants punts del món”.

Llei d'Amnistia

Alhora, Óscar Puente s'ha pronunciat sobre el segon informe dels lletrats del Congrés que posen en dubte la constitucionalitat de la llei d'amnistia, encara que per al ministre de Transports aquest text és "un més".

Això sí, ha recordat que hi ha un altre informe dels lletrats que no dubten de la constitucionalitat de la norma pactada pel Govern amb les formacions independentistes, encara que creu que el que ha de determinar la constitucionalitat de la llei és el Tribunal Constitucional (TC).

"Els que som juristes sabem que quan la llei no diu una cosa de manera molt clara, molt taxativa, aquí entra la interpretació dels tribunals, dels lletrats, dels fiscals i aquestes interpretacions no és que no sempre coincideixin, és que de vegades en temes molt espinosos no acostumen a coincidir", ha sostingut Puente.

Per això, creu que si el TC decideixi que la llei és inconstitucional "no tirarà endavant" i si ho és, "ja que sortirà": "I crec que hauríem de tots assumir-ho tots i acceptar-ho". Sobre el delicte de terrorisme i la seva inclusió a la norma, s'ha remès a les declaracions del ministre de Justícia, Félix Bolaños.