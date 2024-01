El vicesecretari nacional de Coordinació del PP, Miguel Tellado @ep

El portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, ha assegurat aquest dijous que, "efectivament", a Espanya "hi ha una Operació Catalunya", i "el principal protagonista" és el president del Govern, Pedro Sánchez, pels seus cessions a l'independentisme català.

"L'Operació Catalunya porta implícita una llei d'amnistia inconstitucional, porta implícita la condonació del deute a Catalunya, porta implícita la derogació del delicte de sedició perquè polítics corruptes no hagin de pagar les penes de presó. Aquesta és l'autèntica Operació Catalunya que el PSOE vol amagar", ha respost a preguntes dels mitjans a Seseña (Toledo).

Segons ha afirmat el portaveu popular, "ara sembla que el Partit Socialista vol fer oposició a Mariano Rajoy". "I nosaltres som aquí per fer oposició a qui està malgovernant Espanya, anteposant interessos personals per sobre dels interessos generals", ha dit.

"Sembla que vénen a recórrer ara a uns fets de fa deu anys, que coneix tothom, i que no deixa de ser més que una cortina de fum perquè no es parli de la greu situació que travessa el nostre país en aquests moments "Jo, per descomptat, no seguiré el joc al Partit Socialista", ha conclòs Tellado.