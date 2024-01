Reunió entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo @ep

Nou de cada deu espanyols consideren que hi ha molta crispació a Espanya, una situació per l'expressen preocupació, i demanen als polítics que prenguin mesures i que arribin a pactes d'Estat, segons es desprèn de l'Enquesta d'Hàbits Democràtics que ha fet pública aquest dijous al Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS).

L'enquesta, basada en més de 6.195 entrevistes telefòniques realitzades de l'11 al 15 de desembre, posa de manifest que al 58,9% dels espanyols els interessa la política "molt" o "bastant" i que en solen parlar amb els amics i familiars: un 30,4% de tant en tant, un 19,8% força i un 25,5% habitualment.

La democràcia funciona avui pitjor que fa deu anys



Un 80,7% considera que la democràcia és preferible a qualsevol altra forma de govern, però el seu funcionament actualment no arriba a l'aprovat a Espanya, ja que se la puntua amb un 4,99, i fins i tot es considera pitjor que fa deu anys (6,11 punts). Hi ha marge per a esperança, ja que d'aquí a deu anys es considera que estarà als 5,23 punts.

Només un 16,6% dels entrevistats descriu com a "bona" o "molt bona" la situació política del país i, en ser preguntats per la crispació existent, un 88,9% creu que hi ha "molta" o "bastant" i només un 8,5% creu que hi ha “poca” o “cap”.

Aquesta situació d'elevada crispació preocupa "molt" o "bastant" el 80,8% dels entrevistats, davant d'un 13,8% que li importa "poc" o "res", i un 89,3% creu que "hauria de fer-ho" fer-se alguna cosa per reduir aquesta crispació. És més, un 87,7% considera que seria “bastant” o “molt important” fer alguna cosa.

En aquest context, el CIS pregunta per la conveniència d'assolir pactes d'Estat, i un 86,1% creu que seria "bastant" o "molt important".

Més important és pactar impostos i combatre la violència masclista



L'institut que presideix el sociòleg socialista José Félix Tezanos posa sobre la taula possibles pactes d'Estat, començant per la renovació pendent del Consell General del Poder Judicial, però aquest tema no és el que tindria més rellevància per als ciutadans.

Per ordre d'importància, en primer lloc apareix assumptes com "una fiscalitat justa" (93,3% ho veuen força o molt important), "la reforma de l'estatut dels Treballadors" (92,1%), la lluita contra la violència de gènere (91,4%) o la gestió dels fons europeus (89,5%). De fet de les vuit propostes de pactes d'Estat que ofereix el CIS als enquestats, la renovació del CGPJ és el penúltim (87,7%) i només supera les mesures contra el canvi climàtic (84,1%).