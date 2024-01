La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera / EuropaPress

La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera , ha criticat que el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló té "certa volència" a pronunciar-se en "moments polítics sensibles", després d'insistir el jutge a la tesi terrorista a la causa sobre 'Tsunami Democràtic', en què investiga l'expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont, per un presumpte delicte de terrorisme.

"Jo seria molt cauta pel que fa a la manera com s'estava pronunciant aquest jutge, que com dic ens té acostumats que sempre s'inclini en aquesta mateixa direcció, que evidentment té una implicació política important i sol sortir a col·lació en moments polítics sensibles", ha assegurat Ribera aquest divendres.

Ho ha fet en ser preguntada per la seva opinió sobre que el jutge hagi desestimat en una interlocutòria el recurs presentat per la Fiscalia contra la seva decisió d'enviar la causa sobre 'Tsunami Democràtic' al Tribunal Suprem perquè investigui per un delicte de terrorisme a la causa Puigdemont, la dirigent d'ERC Marta Rovira i deu persones més, alhora que manté que els fets van ser terrorisme.

Ribera ha començat la resposta afirmant que és "molt important" respectar la separació de poders com un dels principis fonamentals de la convivència i la Constitució, inclòs el respecte al Poder Judicial, a jutges i magistrats.

HA DE MOTIVAR-HO

Davant d'aquesta resposta, i en ser qüestionada si estava acusant García Castellón de guiar-se per un criteri polític, Ribera ha indicat que és un jutge que "sempre té molt encert en la sensibilitat de les dates" i ha assenyalat que "ha de motivar, explicar " el seu pronunciament.

"Correspon esperar a veure què és el que passa", ha afegit. I a la pregunta de si ho considera un cas de 'lawfare', de persecució judicial per motius polítics, Ribera ha esgrimit que és "capital" entendre que no només importa l'exercici del Poder Judicial, sinó també "les formes i les motivacions" .

"Però també aquesta valoració d'oportunitat sobre el moment en què surten a la llum aquestes informacions és rellevant", ha dit Ribera en referència a García Castellón i en el marc de la tramitació de la llei d'amnistia per als implicats en el procés independentista català .