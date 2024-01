El líder de VOX, Santiago Abascal, durant un ple al Congrés dels Diputats, el 20 de desembre del 2023, a Madrid (Espanya).

La Fiscalia del Tribunal Suprem (TS) ha acordat investigar la denúncia presentada pel PSOE contra Vox i el seu president, Santiago Abascal, per la seva "clara incitació directa a l'odi i la discriminació", després que el dirigent declarés el diari argentí 'Clarín que "hi haurà un moment" en què el poble voldrà "penjar dels peus" el president del Govern, Pedro Sánchez.

Així consta en un decret signat per la tinent fiscal del Tribunal Suprem, María Ángeles Sánchez Conde, datat el 10 de gener passat.

Els socialistes van sol·licitar investigar Vox i Abascal per un presumpte delicte d'injúries i calúmnies contra alts organismes i per un delicte d'odi en incitar-lo contra Sánchez.

Respecte al primer delicte, la tinent fiscal explica que abasta tres comportaments --injúries, calúmnies i amenaces greus-- que són de "mera activitat", i per això no requereixen la producció d'un resultat.

"A simple vista no poden ser descartats del present supòsit", indica Sánchez Conde, encara que alhora subratlla que caldrà estudiar si aquests comportaments tenen entitat delictiva.

Sobre el delicte d'odi, recorda que el Suprem exigeix que s'hagi generat "un clima procliu, propiciador d'actes de discriminació per al col·lectiu de què es tracta", i és "molt restrictiu a l'hora de considerar els polítics" com a possibles víctimes perquè està destinat a protegir “minories socials”.

A això suma que Abascal és un diputat que gaudeix d'inviolabilitat en l'exercici de les seves funcions, i per això entén que s'ha de concretar "el context en què es va produir l'entrevista per examinar si concorre o no aquesta inviolabilitat".

En aquest sentit, recalca que, tot i que sembla que va concedir l'entrevista com a líder de Vox, el Tribunal Constitucional (TC) ha estès la prerrogativa de la inviolabilitat als “actes exteriors a la vida de les Cambres”.

Un context d'"agitació política"



Així mateix, apunta que "no cal desconnectar l'entrevista" del "moment i context polític en què es produeix, moment d'una greu agitació política, en què determinades associacions i grups de persones d'ideologia afí al denunciat o organitzacions de què s'afirma , sense que hi hagi la constància deguda, que constitueixen marca juvenil de Vox, com Revuelta, han promogut una multitud d'incidents violents contra les seus del partit polític denunciant".

Al fil, destaca que aquests incidents "se segueixen mantenint en el temps amb concentracions, per exemple, davant la seu del partit en aquesta ciutat, en què es coregen frases greument ofensives contra el president del Govern, el Govern i el partit polític" a què pertanyen, amb extravagants representacions, i que han acabat, de vegades, amb enfrontaments violents amb les forces i cossos de seguretat”.

"Concentracions a què ha acudit el denunciat que, a través de les xarxes socials, ha demanat a les forces policials que no obeeixin els seus comandaments", diu sobre Abascal.

Un cop aclarit el tema de la inviolabilitat, la tinent fiscal afirma que també s'haurà d'analitzar si les paraules d'Abascal estan emparades per la llibertat d'expressió, "que gaudeix d'uns espais molt amplis a la crítica política".

Demanava informació

A més, sosté que, atès que l'entrevista va ser realitzada a Argentina, cal comprovar que aquests fets també són delicte a la nació sud-americana.

També recorda que Vox exerceix l'acusació en la causa oberta al Jutjat d'Instrucció número 36 de Madrid contra el responsable d'un missatge a X (antic Twitter) que deia: "Abascal i Monestir penjats del pont de Vallekas com els seus ídols italians".

Amb tot, ordena demanar còpia de l'entrevista a 'Clarín', així com les notícies a què va donar lloc i les declaracions d'Abascal a X sobre aquesta i sobre les concentracions davant les seus socialistes. Demana igualment a la Policia Judicial que “informe sobre la identitat dels convocants de les concentracions davant la seu del carrer Ferraz del PSOE”.