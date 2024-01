L'eurodiputat de Ciutadans i portaveu nacional del partit, Jordi Cañas, ha tornat a portar a Brussel·les l'assetjament als treballadors a Catalunya que utilitzen l'espanyol; aquesta vegada cap a una treballadora d'un pàrquing i un músic acomiadat de la Banda Municipal de Barcelona, dos fets que no consideren aïllats “sinó part d'una estratègia intolerable”.

Cañas ha enviat sengles cartes al comissari de Mercat Interior, Thierry Breton, i l'Autoritat Laboral Europea (ALE) en què assenyala que no s'està garantint a Catalunya el dret europeu a la lliure circulació de treballadors, al·legant que “es discrimina els ciutadans hispanoparlants per motius lingüístics i se'ls nega el dret a treballar dins les fronteres d'un Estat membre que té l'espanyol reconegut com a llengua oficial dins de tot el territori nacional”.

“Vivíem en una comunitat on l'ús dels idiomes era absolutament normal, però això ha canviat els últims anys després que els partits separatistes intentin expulsar l'espanyol ja no només de les administracions públiques, on fa molts anys que ho fan, sinó de la carrer”, ha criticat l'eurodiputat.



A la missiva, Cañas exposa el cas d'un clarinetista de la Banda Municipal de Barcelona que ha estat acomiadat després de més de 27 anys com a músic dins de l'Ajuntament per no haver acreditat un nivell suficient de català. A aquest cas se suma l?assetjament lingüístic cap a una empleada d?un pàrquing a la mateixa ciutat, per exercir el seu dret a comunicar-se en espanyol, llengua oficial a Catalunya. "Les empreses fa anys que estan perseguides a Catalunya, a través d'aquestes plataformes pagades amb diners públics i dels xivatos lingüístics, però ara també ho són els treballadors", ha criticat.

L'europarlamentari va denunciar l'any passat el cas de la noia infermera del Servei Català de Salut perseguida per haver criticat públicament el requisit de català per poder treballar. L'eurodiputat exigeix ara també a les autoritats europees que investiguin els nous casos coneguts i impedeixi que aquesta vulneració de drets fonamentals, com és utilitzar la llengua oficial i la llengua pròpia, persisteixi.

En aquest sentit, ha sol·licitat a la Comissió i l'ALE que garanteixin la llibertat de circulació de persones a Catalunya, Espanya i la Unió Europa davant les activitats de l'entitat Acció pel Català encaminades a promoure de manera oberta la discriminació lingüística. De fet, l'entitat és responsable de l'estratègia d'assetjament a la treballadora del pàrquing de Barcelona.

“Això no és perquè sí, és dins d'una estratègia d'assetjar els que fan servir l'espanyol a Catalunya i és intolerable. Des de Ciutadans al Parlament Europeu, hem denunciat això moltes vegades, però ho tornarem a fer davant la Comissió perquè ho impedeixi”, ha dit Cañas. “La política contamina una part de la societat. Nosaltres continuarem treballant en el mateix: defensant els ciutadans i buscant una Catalunya que respecti les persones i no les assetgi”, ha conclòs.