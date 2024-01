Un dels actes de la Convenció Política. Foto: PSOE

Diversos dirigents socialistes han expressat aquest dissabte 20 de gener la seva defensa de la Llei d'Amnistia pactada amb els partits independentistes i que el partit incorpora el seu ideari a la Convenció Política que se celebra aquest cap de setmana a la Corunya. Així, indiquen que és un pas lògic i rebutgen que suposi assumir el discurs independentista.

A l'entrada de la segona jornada d'aquest conclave, la portaveu del Govern i ministra d'Educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegría, afirma que suposa una aposta per millorar la convivència i insisteix que està convençuda que la llei és constitucional. "Estem segurs que continuarem millorant la convivència, que serà bo per descomptat per a tots els ciutadans d'Espanya", ha apuntat.

Alegria diu que quan es van adoptar els indults els líders independentistes condemnats pel procés "es va generar un debat i hi havia diferents opinions" però ara els resultats són "inqüestionables".

A més, diu que tenen ganes de començar a traslladar el projecte polític per als propers quatre anys que sortirà d'aquesta Convenció i de "continuar aplicant i posant en marxa mesures que millorin la vida de la gent".

Sobre aquest mateix assumpte, el líder del PSC, Salvador Illa, ha indicat que han impulsat aquesta llei per "mirar cap endavant, perquè avancem i per a la normalització institucional, política i social de Catalunya". Considera que és "lògic" que aquesta posició s'incorpori als documents de la Convenció i rebutja que suposi assumir el discurs dels independentistes. "És assumir el discurs de la convivència, de la concòrdia, del futur, de mirar endavant. I em sembla que, si un coneix una mica el que està passant a Catalunya, veu que la realitat va per on diem nosaltres", assegura.

En la mateixa línia, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha assegurat que mai no han tingut "complexos" amb aquest tema. "Una altra cosa és que hàgim estat callats perquè estàvem negociant", ha apuntat.

Per contra, sosté que l'amnistia és "el pas conseqüent" de tot el que han fet a Catalunys "per al retrobament definitiu" en aquesta comunitat. "Estem convençuts que això funcionarà com han funcionat les altres mesures que hem aplicat", ha conclòs.