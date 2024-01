López, en un acte públic. Foto: Europa Press

El portaveu del Grup Socialista al Congrés, Patxi López, ha admès que el seu partit ha d'actuar "amb més previsió", no anar "a salt de mata" i intentar que les negociacions amb els seus socis parlamentaris no s'allarguin "fins a l'últim minut".

Així ho ha reconegut en una entrevista al programa Parlament de TVE en què explica que aquest assumpte va ser un dels que van tractar el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i el secretari general de Junts, Jordi Turull, durant la reunió que van celebrar recentment al Congrés.

Segons ha assenyalat, l'objectiu d'aquesta cita era "fixar una mica el mecanisme de treball" i intentar evitar que es repeteixi el que va passar al Ple de la setmana anterior, quan el PSOE va aconseguir 'in extremis' un acord amb Junts perquè els independentistes catalans s'abstinguessin a la votació de tres decrets i al camí d'estabilitat.

Així, ha reconegut que s'han de conduir "amb més previsió, amb més temps per parlar, dialogar, negociar i pactar" i no fer-ho "a l'últim moment ia salt de mata". Des de l'inici de la legislatura, tots els socis parlamentaris del PSOE li han exigit que s'apliqui en aquesta tasca, que sigui conscient que no té majoria i que no pot continuar actuant com a la legislatura anterior.

LA LLEI D'AMNISTIA NO ES CANVIARÀ MÉS VEGADES

Preguntat sobre si veu marge per negociar amb Junts i ERC les esmenes que les formacions independentistes han deixat vives per al debat en comissió que tindrà lloc dimarts que ve 23, el dirigent socialista ha reiterat que segons la seva opinió el text que es va aprovar en ponència és "el que es necessita en aquest moment" .

En aquest òrgan es van introduir, amb el suport de Junts, les esmenes que el PSOE havia registrat juntament amb Sumar, ERC, Bildu i el BNG, entre les quals una que manté fora de l'amnistia els actes terroristes sobre els quals hagi recaigut sentència ferma.

Però tant ERC com Junts han decidit mantenir per a la comissió les seves respectives esmenes que demanen justament el contrari, que els actes de terrorisme siguin amnistiats fins i tot si ja han acabat el recorregut judicial.

Tot i que els dos partits catalans volen mantenir oberta la negociació amb el PSOE sobre aquest tema, López ha asseverat que "les causes que tenen una gravetat extrema no estaran contemplades a la llei definitiva".