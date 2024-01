Ione Belarra i Yolanda Díaz @ep

El Baròmetre d'Opinió del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de gener situa per primera vegada Sumar i Podem per separat, després de la decisió dels 'morats' de passar-se al Grup Mixt del Congrés, i les dades reflecteixen una caiguda a l'estimació de vot de la coalició de Yolanda Díaz i el pas a Podem del 15% dels votants.

L'enquesta situa Sumar a la tercera plaça amb una estimació de vot del 9,7%, dos punts menys que el mes anterior i gairebé quatre per sota del resultat a les generals del juliol. Per part seva, Podem emergeix per separat amb una estimació de vot del 2,7%.

En creuar les dades segons el record de vot dels entrevistats s'observa que, si demà mateix hi hagués eleccions, un 14,7% dels seus votants del juliol se n'anirien directes a Podem i que un altre 8,9% es passaria al PSOE, mentre que un 12,7% mantenen dubtes.

Sumar, la fidelitat de vot més baixa



Això suposa que només la meitat dels que asseguren haver votat Sumar el juliol del 2023, el 52,4%, té decidit repetir papereta de Yolanda Díaz, fet que suposa l'índex de fidelitat de vot més baix dels quatre grans partits, ja que entre els votants del PP la reincidència està al 81,6%, entre els socialistes és del 72,3% ia Vox és del 67,4%.

Tot i que Sumar i Podem han emprès camins per separat, aquest baròmetre el CIS no inclou la secretària general dels morats, Ione Belarra, a la taula de valoració de líders polítics. Quan totes dues compartien Govern, Yolanda Díaz estava entre els membres del Govern més ben valorats i la llavors ministra de Drets Socials figurava entre els pitjors.

Es mostren "satisfets"

La portaveu de Sumar al Congrés, Marta Lois, ha expressat aquest dimecres la "gran satisfacció" de la seva formació amb els resultats del darrer Baròmetre d'Opinió del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al mes de gener, ja que al seu parer , "confirma la robustesa" del partit.

"Es confirma que Sumar ocupa la tercera força política i per tant estem parlant de la robustesa d'un govern progressista de la robustesa d'un partit polític com Sumar", ha assenyalat Lois davant dels periodistes al Congrés dels Diputats.

En concret, el baròmetre del gener ha capgirat el panorama polític dels dos últims mesos situant de nou al capdavant el PSOE amb una estimació de vot rècord del 34% i traient gairebé dos punts el PP, que liderava els baròmetres del novembre i el desembre i l'estimació de vot del qual ha caigut al 32,1%.

A més, l'enquesta, feta en quatre dies de gener, reflecteix per primer cop la ruptura de la comissió de Sumar després de la sortida de Podem al Grup Mixt. Els de Yolanda Díaz baixen dos punts, fins al 9,7%, però tot i així mantenen la tercera plaça superant Vox, que està al 8,3%.

Uns resultats que en paraules de Lois són “satisfactoris” per a la formació de Yolanda Díaz. Podem, per part seva, reapareix per separat amb una estimació de vot del 2,7%.