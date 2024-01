Isabel Díaz Ayuso a Auschwitz @X

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordat aquest diumenge les víctimes del genocidi nazi en la visita als camps de concentració d'Auschwitz, a Oswiecim, a uns 40 quilòmetres de la ciutat polonesa de Cracòvia, on ha fet una crida a no oblidar “com es va perdre la dignitat”.

"És important, és una cosa que no hem d'oblidar, que no fa tant i no gaire lluny va passar una cosa com això, on es va perdre la dignitat i es van cometre veritables atrocitats contra la llibertat i contra la vida", ha declarat Ayuso en arribar al camp, on van ser enviades prop d'1,3 milions de persones, de les quals van morir 1,1 milions, la gran majoria jueus, el 90%.

La seva parada a Auschwitz forma part del viatge oficial a Polònia, on ha acudit per homenatjar el poble jueu en l'aniversari de l'alliberament del centre d'extermini nazi més gran durant la II Guerra Mundial.

"És un honor estar aquesta setmana quan es commemora l'homenatge a l'Holocaust i als assassinats pels nazis, entre els quals hi havia milions de jueus. Torno a un camp de concentració i extermini que ja havia visitat en una altra ocasió però no en aquestes temperatures , en aquestes condicions, i que encara ens esglaia molt més, ja que podem imaginar com van tenir tants milions de persones", ha lamentat.

El director adjunt d'Auschwitz li ha transmès "que sorprèn la quantitat d'espanyols que vénen, en concret madrilenys, especialment joves".