Pedro Sánchez @ep

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest diumenge un pla de reforç en matemàtiques i comprensió lectora per als propers Pressupostos Generals de l'Estat que afectarà prop de cinc milions d'alumnes. En clau política, ha avisat el PP que només es pot governar Espanya assumint la pluralitat política i la diversitat territorial i li ha demanat que rectifiqui les seves aliances amb Vox.

Segons ha indicat en el seu discurs de tancament de la Convenció Política del PSOE que se celebra a la Corunya, Sánchez es reunirà aquesta setmana que ve amb la ministra Pilar Alegría amb el Consell Escolar per impulsar la mesura.

Sánchez anuncia aquest pla educatiu "a la llum dels informes de l'OCDE" en referència a l'informe PISA que va reflectir un descens dels resultats dels alumnes espanyols. "Malgrat l'esforç dels joves, del nostre alumnat, també dels mestres i de les famílies, hi ha assignatures que són dures per als nostres joves. Em refereixo a les matemàtiques i també a la comprensió lectora", ha indicat.

Segons han concretat fonts governamentals, el pla afectarà 4,7 milions d'alumnes i tindrà una dotació superior als 500 milions d'euros per a tota la legislatura, encara que l'import exacte encara no està tancat. Afectarà els alumnes des de tercer de Primària fins a quart de Secundària i té tres potes.

En primer lloc, a l'horari lectiu pretén reduir el nombre d'alumnes per aula. En segon lloc, fora de l'horari lectiu hi haurà professors de suport per als alumnes amb dificultats en aquestes dues matèries i finalment s'establirà un pla de formació per al professorat per millorar l'ensenyament en matemàtiques.

Sánchez ha fet aquest anunci davant la plana major del partit, 1.700 persones de totes les federacions socialistes d'Espanya segons dades de l'organització, de les quals 1.200 són delegats, que s'han reunit per donar suport al candidat a les eleccions gallegues, José Ramón Gómez Besteiro, i rellançar el partit davant la nova legislatura que acaba de començar.

Aquest mateix diumenge, el PSOE ha celebrat un Comitè Federal per oficialitzar els canvis que ha emprès a la seva Executiva Federal, a la qual s'han incorporat diversos ministres i ha designat com a nova portaveu la diputada per Burgos Esther Peña.

Diversitat territorial a Espanya



En aquesta cita, la primera vegada que els socialistes defensaven en un document per escrit la Llei d'Amnistia els implicats en el procés independentista, Sánchez ha llançat un missatge en defensa de la política. Així, ha afirmat que només es pot governar el país assumint "la pluralitat política i la diversitat territorial al voltant d'un projecte comú que és Espanya" i alhora ha llançat retrets contra PP i Vox.

"Com que no s'uneix Espanya és amb retallades, corrupció o la guerra bruta de Rajoy o el 155 permanent d'Abascal, o el disbarat de la il·legalització de partits que proposa Feijóo, ha assenyalat. En la mateixa línia ha dit que el futur d'Espanya" no és retrocedir a l'any 2017, nefast per a tots” sinó que consisteix a avançar en drets, convivència i en ocupació.

Per Sánchez aquesta és la millor reivindicació de la Constitució espanyola, "la que defensen els socialistes cada cop que governen", ha indicat a continuació. Així mateix, ha demanat a Feijóo que s'allunyi de Vox i "rectifique les seves aliances en pro del benefici de la majoria social".

Nou centre de pensament



D'altra banda, Sánchez ha assenyalat que l'economista Manuel Escudero estarà al capdavant del nou centre de pensament vinculat al PSOE, que s'anomenarà 'Avanza' i que pretén substituir el paper de la Fundació Pablo Iglesias.

En aquest sentit ha indicat que, a més d'actualitzar el projecte polític cal crear un centre de pensament com aquest que posi "les llums llargues" per reivindicar un projecte "de progrés" i convocar persones d'altres latituds "també del centre dreta" que no volen que governin el PP i Vox, segons ha assenyalat. "Donarem aquesta batalla de les idees en benefici de l'Espanya progressista", assegura.

D'aquesta manera Sánchez espera combatre "l'avenç de la internacional ultradretana" que a parer seu s'està produint a diversos països del món i que estan "atacant consensos globals" que s'han trigat "segles" a aconseguir, com la igualtat o la prevalença de l'evidència científica, segons ha advertit.

Posada a punt electoral

A més, el secretari general del PSOE ha defensat que aquesta Convenció Política és "oportuna" a l'inici de la nova legislatura, després d'un procés "atzarós" per aconseguir la investidura com a president del Govern.

Considera que en aquest moment convé actualitzar el projecte polític davant de diferents desafiaments i davant d'una oposició que, segons ell, seguirà repetint el missatge que "Espanya s'enfonsa i es trenca". Als crítics els ha dit: "Espanya va en la bona direcció, hi ha més feina, més convivència i menys desigualtat".

En l?obertura de la Convenció, divendres, l?expresident José Luis Rodríguez Zapatero ja va avançar aquesta línia argumental a l?assenyalar que el moment actual és el millor de la història d?Espanya perquè hi ha més persones treballant que mai, més llibertats i no hi ha terrorisme.

Tot i que el conclave tenia l'objectiu de posar a punt l'ideari polític, diferents fonts presents a la Convenció, indiquen que no hi ha hagut gaire debat sobre els diferents temes, i en realitat ha servit per coordinar missatges i posar el partit a punt davant les properes cites electorals: gallegues, basques i europees.

Reafirma la seva posició sobre Israel i Palestina



Sánchez ha tret pit d'algunes de les mesures dutes a terme durant la legislatura passada i ha reafirmat la posició del seu Govern respecte al conflicte entre Israel i Hamàs a Gaza, alhora que ha elogiat la posició de l'Alt Comissionat de la Unió Europea per a Assumptes Exteriors i Política de Seguretat, que era present a l'auditori.

Ha tornat a condemnar els "terribles" atemptats de Hamàs contra Israel, però ha demanat que es respecti el dret internacional humanitari a Gaza i Cisjordània. "Amb la mateixa determinació diem al Govern de Netanyahu que no és admissible el bombardeig indiscriminat i la mort de nens i milers de persones a Gaza", ha assenyalat.

Finalment, ha repetit la petició per a un alto el foc permanent, perquè l'ajuda humanitària entri a Gaza, se celebri una conferència de pau i es reconegui l'Estat palestí per tota la comunitat internacional.

Premis Manuel Marín



A la cloenda de la Convenció Política del PSOE també s'ha lliurat la tercera edició dels Premis Manuel Marín. Hi han estat guardonats Josep Borrell, el secretari de Política Autonòmica i senador, Guillermo Fernández Vara, i l'alcaldessa de la Corunya, Inés Rey.