El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, intervé durant la cloenda de la XXVI Jornada Interparlamentària Popular, a ExpoOurense, a 21 de gener de 2024, a Ourense @ep

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertit aquest diumenge que amb el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, han d'estar "preparats per a qualsevol cosa" perquè amb l'actual Partit Socialista "tot absolutament a Espanya és a la venda". Segons la seva opinió, no és "estranyar que l'independentisme" estigui "enfonsat d'una enorme supèrbia dient-li a tots els espanyols 'aquí es farà el que nosaltres diguem'".

Així s'ha pronunciat a la cloenda de la XXVI Interparlamentària del PP que s'ha celebrat a Ourense, on ha afirmat que el seu partit s'ha ocupat dels "problemes" de la gent mentre que la Convenció del PSOE ha estat centrada en "subhastes privades" patrocinades pel Govern d'Espanya" per poder seguir al poder.

Després d'assegurar que els socialistes "ha perdut la bandera de la igualtat", Feijóo ha recalcat que en la convenció dels socialistes a la Corunya "només s'ha parlat dels beneficis i dels privilegis per a uns quants", en al·lusió a la llei d'amnistia, i "res de com es pot millorar el futur dels espanyols".

"Comercien amb la qualitat democràtica i amb les institucions"



"I tot absolutament a Espanya està a la venda. Comercien amb la qualitat democràtica, amb les institucions, amb els pressupostos de l'Estat, amb els drets dels espanyols i amb la dignitat dels altres perquè ells fa temps que han perdut la seva", ha proclamat davant d'un auditori entregat.

Segons Feijóo, "l´ambició i l´interès personal de Sánchez impedeix descartar qualsevol possibilitat excepte que actuïn amb la responsabilitat d´un home d´Estat". "I amb aquest Govern els espanyols hem d'estar preparats per a qualsevol cosa i em remeto només el que ha passat aquesta setmana", ha advertit.

El cap de l'oposició ha criticat que aquesta mateixa setmana Sánchez hagi dit que “no ha pactat amb Bildu”. "Probablement pensi que Pamplona ja és fora del territori nacional i que no forma part d'Espanya", ha exclamat.

Ironitza amb convidar el mediador salvadorenc a les convencions



A més, ha assegurat que han conegut que Sánchez "segueix negociant el futur dels espanyols i només donen compte a un mediador salvadorenc". "Caldrà convidar les convencions perquè ens expliqui realment què és el que s'està pactant", ha manifestat amb ironia.

I per a "corol·lari", ha prosseguit, han escoltat el cap de l'Executiu sostenir al fòrum de Davos "que cal defensar la democràcia" quan ell "colonitza" les institucions democràtiques i les "institucions de l'Estat, "trampeja al Congrés de els Diputats" i "està protagonitzant el retrocés democràtic més gran des de la Transició".

"Defensa la convivència i diu que la convivència consisteix a amnistiar uns polítics sempre que aquests polítics em facin president del govern, si no, no", ha exclamat el president dels populars davant els diputats i senadors del PP que han assistit a la Interparlamentària.

Ves a l'independentisme "enfonsat d'una enorme supèrbia"



En aquest context, ha indicat que "no és estrany" que l'independentisme "estigui absolutament embolicat d'una enorme supèrbia i dient-li a tots els espanyols 'aquí es farà el que nosaltres diguem'". Segons la seva opinió, això és el que veuen "cada dia" a la Cambra Baixa.

Feijóo ha recalcat que Sánchez "és l'ara de les expectatives independentistes", i ha apel·lat a la "gran majoria d'espanyols" per unir-se "per ser el mai al retrocés dels drets, a l'egoisme, a la ruptura, als murs ia la desigualtat". A més, ha dit que el PP representa el "sempre" a favor de la solidaritat i la igualtat entre espanyols, visquin on visquin.