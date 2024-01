Carles Puigdemont i Pedro Sánchez @Fotomuntatge CP

El PSOE s'ha adonat que Carles Puigdemont "ha guanyat notorietat" en la política espanyola després dels últims pactes amb Junts, segons han confirmat fonts socialistes a La Razón. Tot i això, els socialistes no defugen dels pactes que els van permetre arribar a la investidura, i Pedro Sanchez ha reorganitzat la seva directiva federal aquest cap de setmana per projectar una imatge d?unitat interna, sense cap fissura.

El primer pas de l'operació de Pedro Sánchez per legitimar l'amnistia i la nova relació amb el president de Junts, Carles Puigdemont, va tenir lloc aquest divendres amb l'aparició de José Luis Rodríguez Zapatero, que va reafirmar el suport a la Llei d'Amnistia pactada per el PSOE amb els partits independentistes ia més a més ha assegurat que el moment actual és el millor de la història d'Espanya.

"Sí, sóc un ferm defensor de l'Amnistia perquè crec en la democràcia de la generositat, de la convivència, de tornar a començar", va indicar Zapatero en l'arrencada d'aquest conclave en què el PSOE pretén actualitzar el seu ideari polític per a la legislatura que acaba de començar.

El sopar de Sánchez

D'altra banda, Pedro Sánchez va reunir aquest dissabte a la nit els líders territorials del partit en un sopar al Palau de Congressos i Exposicions de la Corunya (Palexco) en finalitzar la segona jornada de la Convenció Política. En un ambient distès i de confraternització, segons han traslladat diversos dels presents, va traslladar un missatge d'unitat i va fer una crida a centrar-se en les mesures per millorar la vida dels ciutadans, donant així per superat el debat sobre l'amnistia.

Aquest diumenge, a l'entrada de la jornada de cloenda de la Convenció --en què també se celebra un Comitè Federal per fer diversos canvis a l'Executiva-- el president d'Astúries, Adrián Barbón, va traslladar que en aquest sopar Sánchez els va traslladar que l'important és parlar dels problemes de la gent i que el Govern s'hi centraria.

En aquest sentit, ha assenyalat que la gent vol "menys insults i més política útil", és a dir, mesures com la pujada de les pensions o l'obertura de la Variant de Pajares, segons ha esmentat. "Això és el que vol la gent".

Pel que fa al possible debat intern sobre la Llei d'Amnistia pactada pel PSOE amb els partits independentistes per beneficiar els implicats en el procés, els líders socialistes donen per superat la discussió. "Sobre aquest tema, una vegada que la militància va parlar, ja no hi ha debat", va indicar Barbón.

A més, el president asturià va traslladar que van parlar sobre la importància d'aquest conclave per a la reafirmació ideològica del partit "perquè nosaltres som una organització viva i que està en constant adaptació a la societat".

"No som d'aquells partits encapsulats que són incapaços d'entendre que cada cicle temporal i cada moment històric requereix anar innovant i adaptant-nos. Per això complirem 145 anys, per això som el partit amb més història, perquè també sabem adaptar-nos al fil dels temps", va apuntar.

Ho confirma un altre secretari general present al sopar, el missatge traslladat pel president del Govern va ser que s'han de governar amb mesures que siguin positives per a la ciutadania "encara que hi hagi coses que no ens agradin", en clara referència a l'amnistia.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, va afirmar que va ser una trobada "cordial" en el marc d'una convenció de què surten "molt contents". "La veritat és que els he de dir que veig un molt bon ambient, d'il·lusió, d'esperança, amb ganes de treballar per fer avançar Espanya en conjunt, en un context que estem vivint complicat al món", ha afirmat.

El secretari general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, va dir que va ser un sopar d'"humor" en què van passar estones de diversió, especialment amb el candidat del PSOE a la Xunta de Galícia, José Ramón Gómez Besteiro.

"El missatge és que venim aquí a rearmar-nos, a enfortir el partit en termes orgànics i d'unitat, en termes sobretot ideològics, i que a aquest Govern li ha costat molt tot aquest procés, ja que ara està concentrat en les persones, i en continuar creixent i avançant", ha traslladat.

Sobre com veu els seus companys que afronten eleccions els propers mesos, el mateix Besteiro a Galícia el 18 de febrer i Eneko Andueza, candidat socialista a les eleccions basques, que probablement es duran a terme el 21 d'abril.

"Molt bé, molt animats, tenen energia, cadascú en el seu to, perquè són dues persones diferents evidentment, però molt bé, molt bé, a Besteiro el veig animat i amb gràcia, diguem que per això, i Eneko és que té una força tremenda".

Finalment, Andueza mateix va dir que aquest sopar denota el bon ambient, "d'unitat i de fortalesa" i va servir per estrènyer llaços personals i d'amistat. “No sempre hem d'estar parlant de política, també parlem de coses personals, de la nostra vida. Al capdavall, més enllà de ser companys, en molts dels casos també som amics. Aquest tipus de trobades jo crec que vénen a enfortir els nostres llaços entre federacions, però també els nostres llaços d'amistat", ha acabat.

Cogovernança o sotmetiment?

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha recriminat aquest dissabte al PSOE que anomeni "cogovernança" el que, segons la seva opinió, és una submissió a l'expresident català Carles Puigdemont i els seus socis d'ERC i Bildu. Segons la seva opinió, els socialistes "canviaran Suresnes per Waterloo", al·ludint a l'històric conclave del PSOE a l'exili celebrat el 1974 en aquesta localitat francesa.

"El que és clar és que Puigdemont estira els dits i Sánchez obeeix. Per això és per al que ha quedat el Partit Socialista en mans de Pedro Sánchez", ha declarat Gamarra a l'obertura de la XXVI Interparlamentària que la formació celebra a Ourense aquest cap de setmana.

La 'número dos' d'Alberto Núñez Feijóo ha criticat que el PSOE de Sánchez estigui "assumint" les tesis de Puigdemont i els independentistes "paraula per paraula, punt per punt, frase per fase". Així, ha dit que a la Convenció que els socialistes estan celebrant a la Corunya al programa ho volen "anomenar ara cogovernança" però, segons ha subratllat, "cogovernança el que significa és única exclusivament que Puigdemont mana i Sánchez obeeix".

"Si la setmana que ve Puigdemont, Otegi o ERC exigeixen a Sánchez que faci el contrari del que estan acordant aquest cap de setmana, què és el que farà el Partit Socialista? Canviar d'opinió, ja no en tenim cap dubte", ha manifestat davant d'un auditori entregat amb desenes de diputats i senadors del PP.

Gamarra ha afirmat que en aquest conclave del PSOE per parlar del seu ideari i del seu projecte "s'està enterrant el programa històric del Partit Socialista" i suposa la "submissió vergonyosa" a un "pròfug de la Justícia". "És una convenció en què la realitat és que el Partit Socialista canviarà Suresnes per Waterloo", ha exclamat.

Després d'al·ludir al que va passar aquesta setmana al Congrés amb la llei d'amnistia i l'informe dels lletrats que dubta de la constitucionalitat de la norma, Gamarra ha deixat clar que el PP serà "el dic de contenció" a aquesta llei, utilitzant “tots els recursos jurídics i polítics que estiguin al seu abast per impedir que es consumeix una mesura que la majoria dels espanyols rebutja”.

A més, ha preguntat al Govern "com explicarà a Europa que s'amnistiaran els delictes de terrorisme, de corrupció i com vol enganyar la Comissió". "Aquest és el seu constitucionalisme, negociar amb pròfugs de la Justícia mesures que exclou la legislació europea", ha manifestat.