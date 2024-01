Montero i Garzón, al Congrés. Foto: Europa Press

Irene Montero i Alberto Garzón són els únics exministres de l'anterior Executiu que han decidit sol·licitar les pensions per haver dirigit els Ministeris d'Igualtat i Consum , respectivament, en lloc de tornar a l'activitat privada per cobrir les despeses. Actualment, tots dos reben el 80% del seu salari, cosa que es tradueix en 5.300 euros mensuals i 63.532 euros anuals. Tot i l'escassa activitat dels seus respectius ministeris en comparació amb altres carteres, continuaran percebent aquesta quantitat en els propers mesos.

Així ho publica aquest dilluns 22 de gener Vozpópuli, que destaca que les carteres de Consum i Igualtat van ser les que van tenir la menor activitat a Moncloa durant la legislatura passada. De fet, el Ministeri de Consum va passar 5 mesos sense presentar cap iniciativa, proposta o projecte. mentre que Igualtat va estar 4 mesos sense participar a les reunions ministerials.

Garzón va deixar la política el novembre de l'any passat, assegurant que "no només cediré el testimoni dins del Consell de Ministres, sinó que també cessaré la meva responsabilitat com a coordinador d'IU . Es tracta d'una decisió molt meditada i que formava part del full de ruta que personalment vaig assumir fa temps. He esperat a aquest moment per sincronitzar la meva decisió final amb el canvi de fase política”.

Montero, per la seva banda, segueix militant a Podem.