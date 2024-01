Dolor Montserrat, la portaveu europea del PP. Foto: Europa Press

La portaveu del PP al Parlament Europeu, Dolors Montserrat , ha anunciat que aquest dilluns 22 de gener el seu partit presentarà a Brussel·les una "denúncia parlamentària" davant el "gravíssim assenyalament" de la vicepresidenta tercera del Govern, Teresa Ribera, al jutge de la Audiència Nacional Manuel García Castellón que investiga el Cas Tsunami que afecta l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

En la seva intervenció en la segona jornada de la Interparlamentària que va celebrar el PP a Galícia, Montserrat va censurar la "cessió" del Govern de Pedro Sánchez al "xantatge" dels seus socis i ha advertit que el seu partit no es "callarà".

"Anuncio que presentarem una denúncia parlamentària rebutjant el gravíssim assenyalament de la vicepresidenta tercera del Govern a un jutge per investigar els seus socis, el soci pròfug", ha avançat, per insistir que el PP no estarà "callat quan un pròfug marca l'agenda del Govern de PSOE i Sumar.

DONANT "LA BATALLA PERQUÈ EUROPA ACTEU D'UN COP"

La dirigent del PP ha afirmat que no hi ha "cap gest ni de concòrdia ni de convivència ni de pacificació" als passos de Sánchez com sosté el Govern. "Aquí només hi ha un president que ha entregat la seva paraula per tapar la seva derrota electoral i per comprar per 7 vots mantenir-se uns mesos més a la Moncloa agenollant tota una nació", ha asseverat.

Dit això, ha assenyalat que l'Estat "està més desprotegit que mai per la supressió de tots els delictes al Codi Penal i amb una amnistia a punt". "Es jacten de tenir el Govern als seus peus i sotmès al xantatge permanent", ha emfatitzat, per reiterar que el PP espanyol denunciarà a Europa aquesta situació perquè "d'Espanya no riu ningú".

Després de recalcar que la delegació del PP espanyol a Brussel·les és el "malson" de Pedro Sánchez, Montserrat ha destacat que la seva formació està "donant la batalla contra una amnistia perquè Europa actuï d'una vegada".

A més, s'ha queixat que els fons europeus no arribin a l'economia real, com les famílies o els autònoms. Segons la seva opinió, "per executar els fons no hi ha pressa" però sí que n'hi ha per "reunir-se amb un pròfug de la Justícia" fora d'Espanya.