El president del PP català, Alejandro Fernández / EuropaPress

Alejandro Fernández , actual líder del Partit Popular a Catalunya, no revelarà la seva decisió sobre participar a les primàries per liderar el PP català fins que se celebri un congrés regional, segons informació obtinguda per Confidencial Digital de fonts properes al líder popular.

Aquesta informació revelada per Confidencial Digital planteja el dubte sobre la possibilitat d‟un enfrontament entre Fernández i un candidat recolzat per Gènova. Les discrepàncies entre les dues direccions van sorgir quan es va fer públic que Alberto Núñez Feijóo, president del partit, estava disposat a negociar la investidura amb Junts per Catalunya.

Aquesta decisió va xocar frontalment amb els principis defensats per Fernández des del desafiament independentista del 2017. A través de les seves plataformes de xarxes socials, va afirmar que Junts per Catalunya era el seu veritable adversari i no comprenia per què el PP havia d'entaular converses amb ells. Des de llavors, els desacords entre la direcció nacional i la cúpula del partit català no van cessar.

Fernández va pujar al lideratge del PP català de la mà de Pablo Casado, i per això no és clar que l'actual dirigent sigui l'aposta de la cúpula nacional. Des del 2011, el PP ha registrat els seus pitjors resultats a Catalunya, obtenint només tres escons al Parlament. Gènova reconeix la importància de recuperar un PP sòlid a la comunitat catalana, ja que considera estratègic guanyar-se el favor de Catalunya per arribar a la Moncloa.

Les diferències públiques entre Fernández i la direcció del partit a Madrid van generar especulacions sobre la possibilitat que Gènova proposés un candidat alternatiu per encapçalar el PP català. Això no obstant, aquesta opció podria desencadenar unes primàries.

Fernández no ha descartat públicament la possibilitat de postular-se com a candidat en cap moment, però no revelarà la seva decisió fins que es convoqui i s'estableixi la data del Congrés que seleccionarà el proper líder del PP a Catalunya.



Tot i això, en els últims mesos, Fernández ha mantingut un perfil discret, i algunes fonts dins del Partit Popular suggereixen que s'ha aconseguit una reconciliació entre l'equip de Feijóo i la direcció del PP a Catalunya, cosa que podria evitar un enfrontament directe entre dos candidats: el recolzat per Gènova i l'actual líder popular.

El congrés del Partit Popular per seleccionar el proper líder a Catalunya encara no té data definida, però s'ha postergat a causa de l'avançament de les eleccions a Galícia. Amb els comicis gallecs programats per al 18 de febrer, seguits per les eleccions basques a l'abril i les europees el 9 de juny, és gairebé segur que el congrés autonòmic no es durà a terme fins a l'estiu o després del període estival.

Aquests terminis suposen un desafiament per al partit mateix, ja que les eleccions catalanes es projecten per a finals d'aquest any o principis del proper. El Partit Popular s'enfrontaria així a l'elecció del seu líder amb només sis mesos de marge fins als comicis.