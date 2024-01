El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares / EuropaPress

El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares , ha assegurat aquest dimarts que el Govern espanyol "per descomptat" que manté el seu compromís de reconèixer Palestina com a Estat i fer-ho encara que no s'arribi a un acord a nivell europeu per materialitzar-lo en bloc. "Res no ens impedeix", però "el que intentem és el consens" amb els socis comunitaris, ha afegit.

Albares ha defensat que Espanya és un "país sobirà que pren decisions sobiranament". "Sí, és clar. Nosaltres tenim les coses molt clares. Dit això, el que estem fent en aquests moments és mantenir un diàleg amb tots els socis de la Unió Europea".

Unes paraules amb què ha contestat la pregunta de si Espanya segueix compromesa a reconèixer l'Estat palestí per separat, possibilitat a què va obrir la porta el president del Govern, Pedro Sánchez, el novembre passat durant un viatge a l'Orient Mitjà.

El ministre ha tornat a defensar que el reconeixement de Palestina és un pas cap a la pau definitiva al conflicte entre Israel i Hamàs. "Però evidentment nosaltres no podem ni volem obligar ningú a prendre decisions que potser no comparteixi", ha indicat.

Tot i això, ha remarcat que "molts" països europeus comparteixen la posició d'Espanya, també la que se celebri una conferència internacional per a la pau. "Cada vegada som més", ha celebrat, no sense abans admetre que l'oposició d'Israel a reconèixer Palestina com a Estat "no posa les coses fàcils".

Albares ha avisat que si alguna de les parts del conflicte demostra "mala fe", és a dir, que no té cap compromís per a la pau, Espanya no es creuarà de braços i "prendrà les seves decisions sobiranament, com sempre fa a política exterior”.

FINAL DEL CONFLICTE ABANS DE LES ELECCIONS DELS EUA

"El reconeixement de l'Estat palestí no és una bella idea filosòfica, l'objectiu central és cercar la pau. Un Estat palestí realista i viable està íntimament entrellaçat amb la seguretat d'Israel perquè tant el poble palestí com el poble israelià tenen exactament el mateix dret a la pau, a la seguretat ia un Estat que conviu amb l?altre i es reconeguin mútuament", ha subratllat.

Albares ha ressaltat que Espanya no ha fet "cap" venda d'armament a Israel des del 7 d'octubre passat, quan es va desencadenar el conflicte després de l'atac sorpresa del moviment islamista Hamàs.

"Per descomptat nosaltres impulsem totes les mesures que portin a una desescalada ia un cessament de la violència", ha assenyalat, explicant que a la reunió de ministres europeus d'Exteriors ahir a Brussel·les es va plantejar un embargament total d'armes a Israel.

El ministre ha confiat que el conflicte acabi "molt abans" de les eleccions dels Estats Units del novembre que ve, després de ser preguntat si creu que amb la hipotètica tornada de Donald Trump a la Casa Blanca seria més complicada una solució.

"No és possible que aquest nivell de violència, amb 25.000 civils palestins morts i avui amb la notícia de 21 soldats israelians morts, es pugui sostenir d'aquí al mes de novembre. Això s'ha de parar", ha demanat.