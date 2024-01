Cerdán (PSOE) i Nogueras (Junts) en un muntatge fet amb fotos d'Europa Press

El PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNB, Junts per Catalunya i Podem han acordat aquest dimarts 23 de gener excloure del projecte de Llei d'Amnistia els delictes de terrorisme "sempre que de manera manifesta i amb intenció directa hagin causat violacions greus de drets humans", cosa que permetria amnistiar els 12 membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) i els 10 encausats pels disturbis presumptament promoguts per Tsunami Democràtic que han estat investigats a l'Audiència Nacional.

Així ho han pacte en el marc de la Comissió de Justícia del Congrés en què han pactat diverses esmenes tècniques a la proposició de la llei que va presentar el PSOE el novembre passat per amnistiar una dècada del Procés.

Entre les esmenes acordades, es manté el terrorisme com a delicte exclòs de l'aplicació de l'amnistia , homologant-se la seva estructura a la resta d'exclusions previstes a la norma, recorrent a més als paràmetres fixats pel Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals , amb la finalitat d'oferir una referència clara i de caràcter internacional per a aquesta qüestió.

Fonts parlamentàries han precisat que amb aquesta modificació s'atorga "més claredat i exhaustivitat" a l'article sobre els efectes de l'amnistia a l'àmbit penal, per tal de dotar aquest apartat de "més seguretat jurídica".

Així mateix, es reforça a més la funció jurisdiccional de jutges i magistrats a l'hora d'aplicar aquests efectes especialment pel que fa a l'aixecament de mesures cautelars davant d'una eventual suspensió del procés judicial per qualsevol causa.

Cal recordar que la setmana passada, Junts i ERC van proposar una sèrie d'esmenes parcials a la llei d'amnistia per garantir que la norma inclogués tots els delictes terroristes pels quals està acusat l'independentisme.