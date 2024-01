La número 2 d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Teresa Jordà @ep

ERC considera que, amb les esmenes incloses a la proposició de Llei d'Amnistia aquest dimarts al seu pas per la Comissió de Justícia, la norma ja garanteix que seran amnistiats els membres dels Comitès de Defensa de la República i els encausats pels disturbis presumptament promoguts per 'Tsunami Democràtic' després de la sentència que va condemnar els líders del 'procés'.

Així ho ha explicat a declaracions al Congrés la portaveu adjunta d'ERC, Teresa Jordà. "Estem satisfets", ha reconegut, destacant que encara que el seu partit, i Junts, segueixen defensant un text "de màxims" han estat capaços de trobar un "punt de trobada" amb el PSOE perquè la llei sigui "més robusta" i que beneficiï tots els col·lectius que ells volien.

"La llei ja inclou totes les persones demòcrates que van treballar per tenir un país millor i en cap cas hi va haver cap mena de delicte com els que, des d'algun estament de l'Estat ens volen fer veure que van existir, però no van existir", ha dit Jordà .

No hi va haver terrorisme

En aquest context, ha incidit que "no hi va haver delictes de terrorisme" durant el 'procés' i que les persones acusades de tinença de substàncies explosives "no tenien explosius". "Per això era vital blindar aquesta llei amb la seguretat jurídica que mereix un 'process' que va ser absolutament democràtic", ha emfatitzat.

Tot i que Jordà s'ha congratulat dels acords aconseguits amb el PSOE a la Comissió de Justícia i que han permès reforçar la norma en els punts que demanaven les formacions independentistes, ERC manté vives per a la seva discussió al Ple dues de les seves esmenes i una altra que ha acordat amb Junts.

Tornar les multes de la 'Ley Mordaza'



Així, quan la proposició de llei es discuteixi en sessió plenària, previsiblement la setmana que ve, des d'ERC insistiran que es puguin tornar les quantitats abonades en concepte de les multes imposades en aplicació de la Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda com a 'Llei mordassa' pels seus crítics.

Una altra de les esmenes que ERC manté vives persegueix retocar el punt que deixa fora de l'amnistia els "actes tipificats com a delictes de tortures o de tractes inhumans o degradants d'acord amb l'article 3 del Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals".

ERC sosté que "no existeix una escala de gravetat dels delictes de tortures, tractes inhumans o degradants" i, per això planteja eliminar l'afegit que figura a la redacció original en què s'al·ludeix a aquells que "superin un llindar mínim de gravetat" ".