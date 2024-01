PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNB, Junts i Podem han acordat aquest dimarts excloure del projecte de llei d'amnistia els delictes de terrorisme "sempre que de manera manifesta i amb intenció directa hagin causat violacions greus de drets humans" com matar o torturar, cosa que permetria amnistiar els 12 membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) i els 10 encausats pels disturbis presumptament promoguts per 'Tsunami Democràtic' que han estat investigats a l'Audiència Nacional.

Així ho han pactat en el marc de la Comissió de Justícia del Congrés en què han pactat diverses esmenes tècniques a la proposició de la llei que va presentar el PSOE el novembre passat per amnistiar una dècada del 'procés' independentista català, inclosos delictes d'usurpació de funcions públiques, malversació, desobediència, desordres públics i prevaricació.

En concret, han acordat modificar l'article 2, a l'apartat d), per precisar que quedarien exclosos de l'amnistia els delictes de terrorisme "sempre que" la intenció dels acusats fos generar "violacions greus de drets humans, en particular, les previstes a l'article 2 i 3 del Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, i en el dret internacional humanitari"; és a dir, "sempre que" hi hagués una clara intenció de matar o torturar.

Els dos articles del Conveni Europeu a què fa referència aquesta esmena contemplen el dret a la vida i la prohibició de la tortura o tractes inhumans o degradants.

Amb aquesta esmena, quedarien amnistiades les persones assenyalades per terrorisme en els procediments judicials relatius als CDR i al 'Tsunami Democràtic'. En aquesta darrera causa, s'assenyalava --entre altres-- l'expresident català i el líder de Junts, Carles Puigdemont, i la secretària general d'ERC, Marta Rovira.

En aquesta investigació, que se segueix a l'Audiència Nacional sobre els disturbis suposadament orquestrats per 'Tsunami Democràtic' a la tardor del 2019 en resposta a la sentència del 'procés', el jutge considera que s'ha de determinar si la mort d'un ciutadà francès a el marc de l'ocupació del Prat seria imputable als responsables de la plataforma independentista.

L'esmena aprovada aquest dimarts preveu l'amnistia fins i tot en cas de morts, perquè contempla el perdó per a aquells que no tingueren intenció de matar o torturar. El passatger francès de 65 anys va morir a l'Hospital de Bellvitge després de patir un infart a la T2 de l'Aeroport de Barcelona, després de caminar quatre quilòmetres per assolir la infraestructura aeroportuària, que estava bloquejada per concentracions de 'Tsunami Democràtic'.

La proposició de llei que ara s'esmena proposava que quedessin fora de l'amnistia "els actes dolosos contra persones que haurien produït un resultat de mort".

Qui i com aplicarà la llei

Aquest dimarts, PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNB, Junts i Podem també han pactat una esmena a l'article 4, relatiu als efectes sobre la responsabilitat penal.

En aquesta modificació proposen que sigui l'òrgan judicial que tingui coneixement de la causa i no l'òrgan competent --com fixava el projecte de llei-- el que s'encarregui d'ordenar la "posada en llibertat immediata" de les persones beneficiàries de l'amnistia que es trobessin a la presó, ja sigui per haver-se decretat la seva presó provisional o en compliment de condemna.

En el marc d'aquesta esmena, es planteja a més que aquest òrgan haurà d'acordar "l'alçament immediat de qualsevol mesures cautelars" que s'hagin adoptat per "accions o omissions compreses en l'àmbit objectiu d'aquesta llei, amb l'única excepció de les mesures de caràcter civil", així com l'alçament de qualsevol mesura que impliqués "la privació de l'exercici de drets fonamentals i llibertats públiques".

Alhora, es proposa que "l'òrgan judicial que estigui coneixent de la causa" deixi sense efecte les ordres de cerca i captura", tant les nacionals com les europees i internacionals.

Consultes al TC i al TJUE

Alhora, PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNB, Junts i Podem han acordat en aquesta esmena que "la suspensió del procediment penal per qualsevol causa" no impedeixi l'alçament de les mesures cautelars acordades. I es proposa que l'òrgan judicial que estigui coneixent de la causa de per finalitzada l'execució de totes les penes privatives de llibertat i multes una vegada la llei entri en vigor.

Aquest apartat té especial rellevància ja que fonts jurídiques consultades han incidit que les eventuals qüestions d'inconstitucionalitat que podrien presentar els jutges al Tribunal Constitucional, així com les qüestions prejudicials al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE), per consultar sobre la llei d'amnistia paralitzarien l'aplicació de l'amnistia al cas concret.

Tot i això, el PSOE i els seus socis han volgut deixar per escrit que aquestes consultes i el seu eventual efecte suspensiu en el procediment no impedirien que s'alcin les mesures cautelars i l'aplicació general de la llei. Sobre això últim, però, les fonts jurídiques consultades subratllen que aquestes consultes al TC i al TJUE no suspendrien la llei íntegrament.

Al marge, a més d'incloure modificacions per garantir l'aixecament de mesures cautelars encara que es plantegin preguntes al Constitucional i al Tribunal de Justícia de la UE, han inclòs una salvaguarda perquè s'aixequin les mesures restrictives de drets i llibertats, cosa que suposaria augmentar cobertura legal de l'amnistia.

Segons les fonts parlamentàries consultades, les esmenes pactades aquest dimarts atorguen "més claredat i exhaustivitat" a l'article sobre els efectes de l'amnistia en l'àmbit penal, per tal de dotar aquest apartat de "més seguretat jurídica" i reforçar la funció jurisdiccional de jutges i magistrats a l'hora d'aplicar aquests efectes, especialment pel que fa a l'aixecament de mesures cautelars davant d'una eventual suspensió del procés judicial per qualsevol causa.