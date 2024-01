El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, arriba a un ple extraordinari del Congrés dels Diputats, al Palau del Senat, el 16 de gener del 2024, a Madrid (Espanya).

El Partit Popular ha acusat aquest dimecres el PSOE d'"humiliar-se" a si mateix ia la democràcia després de la "nova cessió" a Junts amb els delictes de terrorisme a la llei d'amnistia. És més, ha destacat que els socialistes estan acceptant ara una cosa que "fa tan sols quatre dies" ell mateix va establir com una "línia vermella infranquejable".

En concret, PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNB, Junts per Catalunya i Podem ha acordat excloure del projecte de llei d'amnistia els delictes de terrorisme "sempre que de manera manifesta i amb intenció directa hagin causat violacions greus de drets humans" , cosa que permetria amnistiar els 12 membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) i els 10 encausats pels disturbis presumptament promoguts per 'Tsunami Democràtic' que han estat investigats a l'Audiència Nacional.

En declaracions als mitjans al Congrés, el portaveu parlamentari del Grup Popular, Miguel Tellado, ha afirmat que assisteixen "una vegada més a una nova cessió del Partit Socialista davant de Junts". Al seu entendre, un Govern que "empara terroristes i que alhora ataca els jutges no té cabuda en una democràcia moderna" com l'espanyola.

Després d'assegurar que la situació a Espanya és “francament dramàtica”, Tellado ha recalcat que l'Executiu de Pedro Sánchez “s'ha convertit en un autèntic problema”. Per això, ha exigit al PSOE que "suspengui" la tramitació d'aquesta proposició de llei d'amnistia, que ha titllat d'"error històric" per a la democràcia.

"No té cap dret"



El portaveu del Grup Popular al Congrés ha ressaltat que és “evident que el Partit Socialista ha perdut la poca dignitat que li quedava”. "I cal dir-li que ja està bé. Si alguna cosa sabem a Espanya què és, és el terrorisme, que hem patit durant molt de temps", ha emfatitzat.

Tellado considera que "el que està fent el PSOE és humiliar-se a si mateix, però humiliar també la democràcia" espanyola, cosa a què "no té cap dret". "Ningú, absolutament ningú, ha votat el PSOE per això", ha proclamat.

Després d'assegurar que Espanya "no mereix un Govern que està disposat a indultar, a perdonar ia amnistiar terroristes per tal de seguir al poder tot el temps possible", ha tornat a sol·licitar al PSOE que "pari ja" la tramitació de la llei d'amnistia per ser un "immens error democràtic" per a Espanya.

"Si no ho fa pensant en si mateix, que ho faci pensant en la democràcia espanyola. No pot seguir aquesta humiliació contínua, aquesta humiliació permanent", ha indicat, per destacar que Junts "marca el camí i el PSOE obeeix".

Segons Tellado, al PSOE no té "línies vermelles" perquè ells mateixos "les passen dia a dia". Així, ha subratllat que el que avui està acceptant ha estat "criticat pel mateix Partit Socialista fa tan sols quatre dies i establert com una línia vermella infranquejable".

Una "amnistia il·legal, injusta i immoral"

En termes semblants s'ha expressat la secretària general del PP, Cuca Gamarra, que ha afirmat que "amnistiar delictes de terrorisme amb sentència ferma era una línia vermella per al PSOE fa una setmana". "Avui ja no hi ha línia vermella per a aquesta amnistia il·legal, injusta i immoral", ha ressaltat.

Segons la 'número dos' d'Alberto Núñez Feijóo és el "pagament" del president del Govern, Pedro Sánchez, "per ser a Moncloa". "140 anys d'història per acabar sotmetent-se al pròfug", ha assegurat en un missatge a la xarxa social X, antic Twitter.

Tot i això, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha assegurat que es manté el terrorisme "com un delicte exceptuat" de la llei d'amnistia "sempre que suposi una violació greu de drets humans, tal com diu la Directiva Europea i tal i com com diu el Conveni Europeu de Drets Humans i Llibertats Fonamentals”.

"És a dir, vam dir que el terrorisme es quedava fora de la llei amnistia i fora es queda quan suposa violacions greus de drets humans", ha abundat el ministre a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.