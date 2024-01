L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont davant del Parlament Europeu

La comissió de Peticions del Parlament Europeu encarregarà les comissions de Llibertats Civils, Justícia i Interior (LIBE) i Assumptes Econòmics i Monetaris (ECON) que examinin la Llei d'Amnistia que el PSOE va pactar amb ERC i Junts per garantir la investidura de Pedro Sánchez i avalueu si respecta les regles de la Unió Europea i l'Estat de dret.

És el principal resultat del debat celebrat aquest dimarts al voltant de vuit queixes ciutadanes registrades a l'Eurocambra contràries al projecte d'amnistiar els responsables del desafiament independentista a Catalunya perquè hi veuen una amenaça per a l'Estat de dret a Espanya.

Precisament a la comissió de Justícia els eurodiputats han adoptat també aquest dimarts el seu informe sobre l'avaluació que la Comissió Europea va realitzar el 2023 sobre l'Estat de dret als 27 i inclòs en aquesta anàlisi la "preocupació" que associacions de jutges, advocats i de la societat civil han traslladat les institucions europees respecte de l'amnistia.

Tot i que en la seva última avaluació sobre l'Estat de dret a la UE Brussel·les no va tractar la qüestió de l'amnistia, l'informe adoptat ara pels eurodiputats de LIBE sí que recorda que més recentment els serveis comunitaris han escrit el Govern per "demanar explicacions" i consideren que el cas mereix “una avaluació independent”.

Pel que fa al que s'ha discutit en el debat de Peticions, eurodiputats del PP, Cs i Vox han intervingut per denunciar el que consideren una llei dissenyada "només per beneficiar-ne uns quants", que servirà per "tapar corrupteles" i "perpetuarà les desigualtats" , a més de posar en risc valors fonamentals que armen l'Estat de dret.

Des del PSOE, ERC i BNG, les rèpliques s'han centrat a retreure la "manipulació" i politització que, a parer seu, posen en pràctica des de la dreta i l'extrema dreta per danyar el Govern.

També ha participat en la discussió un alt càrrec de la direcció de Justícia de l'Executiu comunitari, Julien Mousnier, que ha advertit que Brussel·les es "pren molt seriosament" la seva tasca de comprovar que la llei compleixi amb el Dret comunitari i respecti els valors fonamentals de la UE, però ha assenyalat que és aviat per pronunciar-se.

"Perquè puguem finalitzar la nostra avaluació ens hem de basar en la llei ja aprovada, cosa que encara no es dóna", ha dit el funcionari europeu, que ha reiterat que l'Executiu comunitari segueix "amb atenció" la tramitació de la norma i que en examen determinarà si respecta "les disposicions de dret penal sobre terrorisme, corrupció i protecció dels interessos financers de la UE".

En concloure la sessió, Montserrat ha constatat que hi havia prou suport a la sala per sol·licitar al grup de treball sobre Estat de dret de la comissió LIBE una "opinió" sobre la llei d'amnistia i també un informe a la comissió europarlamentària d'Afers Econòmics, mentre que alguns dels delictes que es busca perdonar tenen a veure amb corrupció i malversació.

Els eurodiputats també demanen tant a la Comissió Europea com a les autoritats espanyoles que informin sobre els avenços del procés, en la tramitació nacional i en l'examen comunitari.

L'eurodiputada del PP Rosa Estaràs ha demanat, a més, que es discuteixi l'enviament d'una missió europarlamentària a Espanya per avaluar aquest expedient, si bé aquesta possibilitat ha quedat a l'aire perquè és a nivell de coordinadors on es decideixen sobre el viatge de eurodiputats als Estats membre.

Fonts parlamentàries consultades per Europa Press aclareixen que, en tot cas, no es decidiran noves missions fins després de les eleccions europees previstes per a principis de juny i es conegui la nova composició de l'Eurocambra per al mandat següent.

PP, CS i VOX demanen acció de Brussel·les



"L'amnistia conculca tots els principis que suposa la democràcia i és contrària a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió i, per tant, és absolutament necessària la intervenció de la Unió Europea per defensar els nostres valors de democràcia, igualtat, justícia i estat de dret. Hi ha en joc el futur d'Europa", ha defensat l'eurodiputada Rosa Estaràs (PP).

També des de la bancada del PP, Javier Zarzalejos ha rebutjat equiparar la norma que es tramita a Espanya amb altres amnisties aplicades a altres països de la UE perquè, ha dit, "l'amnistia de Sánchez és l'única que s'ha donat a canvi de set vots per a una investidura". El popular alemany Peter Jahr, per la seva banda, ha lamentat l'"escarida" resposta de representant de la Comissió Europea i reclamat que aclareixi si contempla "intervenir".

Per part de Ciutadans, l'eurodiputada Maite Pagazaurtundúa ha avisat que "la reconciliació amb aquells que no fan reconeixement dels delictes i els danys no és una reconciliació, sinó síndrome d'Estocolm", alhora que ha assegurat que la llei d'amnistia servirà per a "tapar tota mena de corrupteles, inclosa la violència política" i ha denunciat una "gegantina operació de persecució dels jutges perquè els delinqüents volen marcar la llei".

El líder de Vox a l'Eurocambra, Jorge Buxadé, ha evocat la Carta Europea de Drets Fonamentals que diu que totes les persones són iguals davant la llei i s'ha preguntat “quin sentit té que, en un Estat de dret, es facin lleis només per beneficiar-ne uns quants".

Per part del PSOE, els eurodiputats Cristina Maestre i Ibán García han acusat el PP, Cs i Vox de fer un "show" de la comissió europarlamentària amb interessos partidistes, alhora que han considerat "insòlit" que "es faci debatre al Parlament Europeu sobre una proposició de llei que està sent tramitada per un parlament nacional”. "Vénen usurpar la feina de les institucions espanyoles", ha reblat Maestre.

Les intervencions de les eurodiputades de BNG, Ana Miranda, i ERC, Diana Riba, també han posat en dubte la manera com la líder del PP a l'Eurocambra, Dolors Montserrat, presideix la comissió de Peticions i li han demanat "no fer causes" polítiques" amb les queixes que es porten a debat.