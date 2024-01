Fitxer - Daniel Sirera, en una imatge de fitxer.

El president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha demanat a l'Ajuntament que mostri el compromís amb la seguretat jurídica i la llibertat d'establiment de les empreses. De fet, el Partit Popular presentarà aquesta proposició al ple d'aquest mes.



Amb aquesta proposició, Sirera ha volgut posar èmfasi en la necessitat “de rebutjar la imposició de sancionar les empreses que van traslladar la seva seu social de Catalunya a altres CC.AA durant el procés i protegir l'economia barcelonina de les ocurrències de Sánchez i Puigdemont” .



Després de la celebració del referèndum il·legal d'independència de l'1 d'octubre del 2017 i fins a l'actualitat, unes 8700 empreses han traslladat la seu social de Catalunya a altres CC.AA, per raons d'estabilitat i seguretat jurídica. Caixabank, Planeta, Naturgy o Endesa en són alguns exemples. Totes les empreses sumaven una facturació de 50.500 milions d'euros a l'any, cosa que representa una cinquena part del PIB català.



Per tot això, el dirigent popular ha volgut denunciar que Junts ha demostrat ser tan nociu per a les empreses com l'esquerra de Colau.



Finalment, Sirera ha demanat a l'Ajuntament que “mostri el suport a totes les empreses barcelonines, i catalanes en general, que van decidir traslladar-se buscant seguretat jurídica”.