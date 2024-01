Un manifestant davant del foc durant els disturbis, a Barcelona (Espanya) el 18 d'octubre del 2019 @EP

Junts seguirà negociant amb el PSOE aquesta setmana per reforçar la proposició de llei de l'amnistia i blindar totalment el terrorisme atribuït a l'independentisme català en els procediments que se segueixen a l'Audiència Nacional, atès que la formació liderada per Carles Puigdemont tem que encara amb les esmenes aprovades aquest dimarts a la Comissió de Justícia els jutges puguin evitar aplicar la llei que pretén amnistiar una dècada del 'procés', segons han apuntat fonts properes a la negociació.

Les mateixes fonts han precisat que des del partit entenen que el delicte de terrorisme no està totalment blindat amb la modificació de l‟article 2 de la proposició de llei, relativa als casos que queden exclosos de l‟amnistia. En aquest sentit, han indicat que encara que des de Junts consideren que aquest dimarts s'ha fet un pas en una "bona direcció", encara veuen escletxes al text.

Segons les fonts esmentades, la intenció de la formació catalana és tancar aquesta esquerda abans del 30 d'aquest mes per aconseguir la millor versió del text, ja que no volen córrer el risc que la proposició de llei com està redactada deixi per fora de l'amnistia. persones que s'han vist afectades per causes judicials relatives a l'independentisme català.

Per Junts, els fets que s'atribueixen a les persones que han estat investigades en les causes relatives als Comitès de Defensa de la República (CDR) i Tsunami Democràtic no són constitutives d'un delicte de terrorisme, sinó acusacions falses.

A més, encara que des del partit entenen que amb les modificacions d'aquest dimarts els encausats en la investigació que se segueix a l'Audiència Nacional sobre 'Tsunami Democràtic' quedarien amnistiats, no es fien que no sorgeixi cap altre procediment que es pogués veure exclòs de l'amnistia , han afegit les fonts consultades.

Les esmenes aprovades a la Comissió de Justícia permetrien deixar fora de l'amnistia només els delictes de terrorisme que hagin estat comesos amb la intenció de generar "violacions greus de drets humans, en particular, les previstes a l'article 2 i 3 del Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, i en el dret internacional humanitari"; és a dir, "sempre que" hi hagués una clara intenció de matar o torturar.

Segons les fonts consultades, des de Junts veuen amb bons ulls el camí recorregut fins ara, ja que incideixen que fa un mes era "impensable" que s'assumís l'amnistia per als encausats en el procediment de Tsunami Democràtic; per això confien que hi ha marge de negociació fins al 30 de gener.

El filtre del TC



Les mateixes fonts han apuntat que els de Junts temien que amb l'apartat en què s'excloïa de l'amnistia els delictes de terrorisme "sempre que hagi recaigut sentència ferma" no poguessin passar el filtre del Tribunal de Constitucional davant d'un eventual recurs d'inconstitucionalitat presentada pel PP o una qüestió d'inconstitucionalitat plantejada pels jutges.

Segons han precisat, això perquè la cort de garanties podria qüestionar que no es perdonés el terrorisme amb sentència ferma i sí que el terrorisme en fase d'instrucció o sense sentència ferma.

Després de les esmenes aprovades aquest dimarts, Junts entén que el text sí que passaria el filtre del Constitucional, segons han afegit aquestes fonts.