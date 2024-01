Fotomuntatge - El president de Rússia, Vladimir Putin, amb Pedro Sánchez i Feijóo darrere

El Servei d'Acció Exterior de la Unió Europea ha publicat aquest dimarts el seu segon informe sobre interferència i manipulació estrangera en què recopila nombrosos casos identificats pels seus serveis i en què avisa de possibles amenaces de cara a les eleccions europees del 6 al 9 de juny, després de recollir diferents incidents registrats als comicis generals del 23 de juliol a Espanya.

En termes generals, la UE va detectar 750 casos de manipulació i interferència estrangera durant el 2023, és a dir, gairebé el doble de casos que l'any anterior també en part per la posada en marxa d'un marc comú per estudiar i recollir proves d'aquests incidents.

Per països, Ucraïna va patir 160 casos registrats d'interferències estrangeres, mentre que els Estats Units el segueixen amb 58. Polònia, 33, Alemanya, 31, i França, 25, van ser els Estats membres de la UE més afectats, amb Espanya registrant menys de 15. .

Pel que fa a casos contra institucions, la UE va ser la diana del 19% de les interferències contra organitzacions, seguida de l'OTAN, 15%, i les Forces Armades ucraïneses, 14%, si bé també mitjans de comunicació i agències de notícies van patir atacs.

La diplomàcia europea assenyala diferents tipus d'amenaces relatives a la manipulació en un context electoral. Per començar, els actors malignes poden voler controlar la informació i fixar l'agenda durant el període electoral, a través de tàctiques per desprestigiar mitjans de comunicació, subratlla l'informe, que posa l'accent en els intents de limitar la participació a través de promoure l'abstenció o impulsar el vot nul amb informació enganyosa.

Un altre incident identificat per la UE és l'intent de polaritzar la societat mitjançant el suport d'algunes opcions o atac a posicions polítiques. Això sol tenir lloc a través de narratives centrades en atacs personals o acusacions falses, així com teories conspiratives. Entre aquestes tendències també hi ha la d'atacar la democràcia com a sistema polític, insistint en la manca de garanties en el recompte o donant ales a presumptes irregularitats, en un intent de generar malestar o protestes.

MANIOBRES D'INTERFERÈNCIA A ESPANYA

Així doncs, la UE assenyala diferents maniobres de manipulació d'actors estatals russos identificades en el context de les eleccions generals passades a Espanya. Segons explica l'informe, el Govern rus a través de Telegram va suggerir a les seves audiències una sèrie de canals, vinculats a casos de desinformació russa, per estar al corrent dels comicis del 23 de juliol.

El bloc europeu avisa que un hacker rus va dir que tenia filtracions d'autoritats espanyoles, cosa que per a la UE suggereix la creació de documents "per intimidar opositors i degradar la imatge d'Espanya i Europa" i recalca que malgrat que "no van afectar el procés electoral", "podrien utilitzar-se per alimentar els dubtes sobre la integritat del sistema".

Així mateix, la UE va detectar que actors i canals recomanats per Rússia van estar implicats en una acció grupal a diferents plataformes per difondre paperetes electorals espanyoles falses amb noms de polítics russos.

Un altre incident registrat és el clonatge de la pàgina web de la Comunitat de Madrid en què un missatge alertava d'un possible atac a col·legis electorals amb motiu de les eleccions per part de la banda terrorista ETA, també atribuït a actors russos.

Mentre que uns quants dies després de les eleccions, un compte que replica vídeos de RT en espanyol reproduïa un vídeo que assenyalava que independentment del resultat, Espanya seguiria "els desitjos dels líders de la UE i l'OTAN", seguint la línia de "Washington , Londres i Brussel·les".