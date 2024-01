Montero, en una roda de premsa. Foto: Europa Press

La líder de Podem, Ione Belarra , ha dit aquesta setmana que des del Govern de coalició es va oferir a l' exministra d'Igualtat Irene Montero ser ambaixadora a Xile per donar-li una "sortida política", que fes un "pas de banda" i que "deixés de donar problemes" .

Així ho va apuntar durant la presentació a Madrid de la llista de Montero a les primàries del partit per a les eleccions europees , en recalcar que quan va tenir coneixement d'aquest possible oferiment es va "plorar" de "ràbia".

"Irene hauria tingut molt fàcil tenir el que ells anomenen una sortida política. A mi em van oferir una sortida política per a Irene, una cosa bonica, una ambaixada. Una sortida que la tragués d'Espanya i que fes que deixi de donar problemes. Quan m'ho van proposar, jo us ho dic honestament, em vaig posar a plorar, perquè em va fer molta ràbia", ha apuntat en relació a les converses per conformar el Govern de coalició.

Sense recalcar si aquest oferiment va venir de Sumar, amb els quals mantenien coalició fins a la ruptura al Congrés, o del PSOE, Belarra ha desgranat que tant Montero com la seva formació va rebutjar aquest "pas de banda", cosa que evidencia el compromís de la exministra amb la candidatura de Podem a les eleccions europees.

Posteriorment, fonts de la formació estada han assenyalat a Europa Press que la proposta consistia que Montero fos d'ambaixadora a Xile. Precisament l'exministra manté una bona relació amb l'actual president de Xile, Gabriel Boric, a la presa de possessió del qual va assistir el març del 2022.

I també des de sectors de Podem al·ludeixen, com ha publicat Diario Red , que la idea d'aquesta oferta a Montero partia de Sumar i, concretament, apunten el líder, Yolanda Díaz.

Sigui com sigui, el no de Montero és perquè vol poder cobrar la indemnització que li correspon com a exministra, ja que no compta ni amb escó al Congrés dels Diputats, ja que si hagués acceptat el càrrec no hagués pogut.