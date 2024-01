Foto: Europa Press

Hermann Tertsch, europarlamentari de Vox, ha carregat contra el ministre de Presidència del Govern, Félix Bolaños, amb un missatge a X en què li desitja que no li “volin la cara a trets” com a l'eurodiputat del PP i fundador de Vox, Allunyo Vidal Quadras.

Tertsch va fer aquestes declaracions seguit d'un "haguem de consultar-lo si aquest terrorisme és bo o dolent".

L'eurodiputat ha anat més enllà i, fent-se ressò de les paraules del ministre, ha traçat un paral·lelisme amb el cas de l'exeurodiputat del PP i fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras, que va rebre un xut a la cara al mig del carrer a Madrid el novembre passat. "Déu no vulgui que li tornin la cara a trets a Bolaños com a Vidal-Quadras i haguem de consultar-li si aquest terrorisme és bo o dolent", ha indicat Tertsch.

Així mateix, ha afegit que "el terrorisme avui no sembla ser un perill per als seus majors benefactors, encobridors i, properament, promotors que sens dubte són al Govern de (Pedro) Sánchez". "Fins a Hamàs ho valora com cal", ha conclòs, en al·lusió a l'agraïment que el grup islamista va traslladar a l'Executiu quan Sánchez va expressar que el nombre de civils palestins morts en el marc de l'enfrontament en curs amb Israel és "insuportable".