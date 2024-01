Vista de la façana de l'Audiència Nacional, a 8 de gener de 2024, a Madrid (Espanya) @ep

El jutge de l'Audiència Nacional (AN) Manuel García Castellón ha rebutjat el recurs de reforma presentat per un dels investigats en la causa de Tsunami Democràtic Oleguer Serra contra la providència del magistrat en què va acordar inadmetre la recusació en contra.

En una interlocutòria, el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 considera que ni s'han vulnerat les normes essencials del procediment ni s'ha causat indefensió a l'investigat, tal com denunciava.

A més, assenyala que la recusació "manca dels més elementals requisits formals exigits per a la seva tramitació", d'acord amb l'article 223.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ), ja que no està signada pel recusant ni s'acompanya de poder especial, ni s'ha produït ratificació, per la qual cosa tampoc resultaria per aquesta via admissible, com ha passat a la Sala Penal amb la recusació presentada per l'investigat de Josep Lluis Alay, 'mà dreta' de l'expresident català Carles Puigdemont i investigat a la causa.

Cal recordar que Serra va demanar apartar el magistrat per unes manifestacions que hauria fet al Fòrum de la Regió d'Ourense. "Jo únicament com a ciutadà puc dir dues coses: que a la Constitució tampoc està prohibida l'esclavitud i no obstant això no és possible. I no està prohibida expressament. I dos: Bé, aquests senyors han dit que així que ho tornaran a repetir , per tant ¿serà aquesta amnistia la primera de moltes altres després?", va deixar anar.

Idèntic al de Soler



A la resolució, el jutge indica que l'incident de recusació pretès per Soler és "idèntic (fins a la tipografia)" al qual havia estat formulat dies abans per la representació processal d'Oriol Soler Castanys --també investigat--.

Reconeix, això sí, que la providència que resolia en un inici sobre l'escrit d'Oriol Serra resultava "parca quant a la seva motivació" però adverteix que la Sala Penal ha arxivat recentment la recusació formulada per Alay "precisament per motius formals, i que es basava en els mateixos fets que la plantejada pel senyor Serra”.

Sobre la possibilitat que s'hagués ocasionat indefensió a Soler, el jutge indica que "no ha estat mínimament acreditada per qui la invoca" i recorda que no n'hi ha prou de dir que un acte processal causa indefensió per donar-la per existent. "Cal justificar en què es causa aquesta. En aquest cas, malgrat ser element nuclear de la causa de nul·litat apuntada, només s'esmenta dues vegades, i la seva invocació es basa en el buit argumental més absolut", explica.

El magistrat incideix que en aquest procediment Serra "no està indefens" i suma que "els fets demostren que ha pogut combatre la resolució respecte de la qual entén que no s'ajusta a dret, adduint tot allò que ha entès convenient, però, a més , se li ha donat una resposta motivada”.

D'altra banda, tampoc no aprecia una vulneració de les normes essencials del procediment perquè la providència combatuda per Serra inadmetia la recusació 'ad limine' --de pla--. "Aquesta facultat d'inadmissió està prevista a la LOPJ, i s'aprecia en aquest cas", ressalta.