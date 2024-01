Gu00f3mez Besteiro durant l'entrevista amb Galiciapress

Dimarts hi va haver una reunió entre els responsables de les campanyes sobre els debats . El Partit Popular insisteix que només anirà a CRTVG i no confirma que vagi a TVE. CRTVG, per la seva banda, ha convidat dues forces d'esquerres sense representació del Parlament i n'ha obviat dues de dretes, també sense representació al Parlament, malgrat que Vox i Democràcia Ourensana sí que figuren en algunes enquestes amb possibilitats d'un escó , cosa que no passa amb Podem. Hi ha una estratègia concertada entre el PP i CRTVG per mostrar una esquerra dividida i una dreta on només hi ha una única papereta?

Tenir té tota la pinta. És veritat, no van acceptar primer els debats que vam proposar sobre temes diferents, amb la idea que l'opinió pública tingués un debat sobre propostes, un debat sincer propi d'una societat adulta i moderna, però no ha pogut ser. El Partit Popular no vol debatre, s'empara en aquesta proposta de convidar aquestes forces d'esquerra, pla que ja van anunciar altres forces de dretes que recorreran. Que un sigui representatiu no implica que hagi d'estar en un debat determinat, o no; pot tenir altres espais públics per difondre'n les idees. A més, el PP no confirma que acudirà al de Televisió Espanyola. En definitiva, no volen debatre, al PP no volen que hi hagi debat, com sempre.

Per què?

Perquè evidentment es va evidenciar la seva manca de programa, el seu balanç absolutament negatiu en aquests darrers quinze anys.

Tornant al tema de les enquestes, també és cert que encara s'ha de publicar un sondeig que concedeixi al Partit Popular menys de trenta-vuit o trenta-nou escons i encara està per publicar-se una enquesta que concedeixi al Partit Socialista el lideratge de les forces de esquerres. Teniu sondejos propis? En aquest cas, què els indiquen i com valora els que es van publicant fins ara?

Tenim una experiència recent de fa vuit mesos en què els sondejos van ser un gran fiasco. A les generals d'aquest estiu pronosticaven una majoria absoluta del PP. Uns sondejos el PP sol, altres amb el suport de Vox, però gairebé tots van ser un desengany total. Això demostra que cada vegada més les eleccions es guanyen a la pròpia campanya electoral. Els sondejos crec que s'han equivocat en el passat i ara no detecten una tendència que es va obrint pas a l'electorat de Galícia. Aquesta tendència és es produirà un canvi. Aquest element de mobilització, de participació, de gent que es mobilitzarà ara perquè percep el canvi, té un component netament socialista i apostarà per una proposta socialista.

I quina és la proposta ideològica del PSdeG per a aquest electorat?

La d'un galleguisme útil. Un partit que és capaç d'atreure inversions, de sumar forces amb altres administracions per atraure projectes per a Galícia.

És evident que la dreta intenta convertir aquestes eleccions en una discussió d'àmbit estatal sota la premissa que l'electorat gallec veu amb mals ulls l'amnistia pactada amb els nacionalistes catalans. Un pacte que fins i tot parteix del partit socialista, encara que minoritària, veu amb ulls crítics. Creu que aquests dubtes també existeixen entre l'electorat socialista gallec?

Jo crec que no i en poso un exemple. La setmana passada teníem el PP votant en contra dels gallecs en un tema tan important com les pensions. És a dir, un pot tenir l'opinió que vulgui sobre l'amnistia i jo ho respecto -uns hi poden estar a favor o en contra, agradar més o menys- però el que em diu molta gent és que no entén com el PP vota en contra de la revaloració de les pensions i després diu que recolza les pensions. És un veritable disbarat. En això sí que hi coincideix tothom.

Creieu que l'amnistia serà un factor rellevant per explicar els resultats electorals del 18 de febrer?

Els gallecs decidiran sobre la base del seu sentit comú, sobre la base de les prioritats de Galícia. L'amnistia no entra en aquestes prioritats que es marca un gallec o gallega per als quatre anys vinents. Jo tinc molta confiança en els ciutadans, sabran distingir entre una cosa i una altra.

"No prejutgem la continuïtat d'Alcoa a la fàbrica abans d'obrir altres possibilitats, que en molts casos difereixen de la nacionalització, hi ha altres possibilitats"

L'actualitat està marcada per l'anunci d'Alcoa d' endarrerir l'obertura dels forns sense data de reactivació . A ningú no s'escapa que l'empresa està pressionant per aconseguir més ajudes. Les administracions han de concedir-les o, com proposen alguns, és hora de dir prou ja i intervenir la companyia perquè l'Estat la gestioni directament o la vengui a algun empresari interessat a produir alumini? Us espanta la perspectiva d'una nacionalització o creieu que a Espanya és imprescindible per motius estratègics que es mantingui una indústria de producció d'acer primari?



Vostè acaba dobrir aquí un ventall de possibilitats enorme.

És cert, però són algunes de les que hi ha sobre la taula.

És un ventall real, però el primer que cal cercar és que l'empresa compleixi el que ha signat. És per on passa la possibilitat d'un altre acord possible. És a dir, si estem en disposició de signar acords per després incomplir-los… la teva posició gaudeix de menys credibilitat, evidentment. En segon lloc, el que cal defensar és els treballadors i l'eficiència empresarial. A més, hi ha d'haver un rearmament de totes les administracions, no només de l'Estat. L'administració autonòmica i totes les administracions han de col·laborar per mantenir l'activitat de l'empresa. La fórmula dependrà del grau de desvinculació que l'empresa posi a sobre de la taula. Per tant, no prejutgem la continuïtat d'Alcoa a la fàbrica abans d'obrir altres possibilitats, que en molts casos difereixen de la nacionalització pròpia. Pel nostre sistema jurídic, hi ha altres fórmules que es poden aplicar. Cal anar-hi pas a pas, no anticipar-nos amb una posició de màxims. En tot cas, cal estar atents perquè la posició de lempresa és canviant dun mes a un altre.

"L'arrel del problema en sanitat és que la Xunta deriva fons i prestacions a la privada, provocant un col·lapse múltiple"

Quinze dies abans de les eleccions està convocada una manifestació en què vostè participarà en defensa de la sanitat pública. Els problemes són coneguts per tots fins i tot reconeguts per la Xunta. Deriven d'una qüestió clau, que és la manca de doctors. Fa anys que la Xunta culpa el Govern d'Espanya, al·legant que no convoca prou places de formació per a nous metges. Per contra, el consens entre sindicats, associacions i col·legios que no hi ha metges perquè durant molts anys de retallades el sistema va expulsar els joves i ara és impossible omplir el buit provocat per l'allau de jubilacions. Tinguin raó els uns o els altres, sembla que la solució no passa necessàriament per invertir més diners…

Bé, no és solventable amb diners perquè els últims anys hi va haver una retallada constant dels pressupostos de sanitat. Per exemple, el 2024 els pressupostos de sanitat no pugen ni tan sols el que està previst que pugi l'IPC. Per tant, no és que no pugin, és que baixen! Durant 15 anys, quina previsió va tenir el govern del PP? Què passa, que no preveien que fossin jubilats els professionals que arribessin a l'edat de jubilació? No preveien que els professionals poguessin anar-se'n a altres autonomies o territoris amb millors condicions? Quina va ser la part que no va entendre o no va voler veure el PP? Estem veient que, igual que en la crisi ambiental d'aquestes setmanes [en referència a la contaminació per microplàstics dels pèl·lets del Toconao], el PP menteix sistemàticament, és incompetent sistemàticament.

En aquests quinze anys -on per cert estava Rueda com a vicepresident- només en atenció primària es van perdre mil llocs de treball. Algú a la Xunta serà responsable d?aquesta situació, no serà el Govern central. En definitiva, hi ha un govern gallec que no vol invertir en sanitat pública i mou molts dels seus recursos a la sanitat privada i després el col·lapse de la pública es trasllada també a la privada. Per què? Doncs per no haver invertit a la sanitat pública en primer lloc. Vet aquí l'arrel del problema, derivar fons i prestacions de la sanitat pública cap a la privada, provocant després un col·lapse múltiple.

Si vostè arriba a president, com ho arreglaria?

En aquesta matèria, reactivant els pressupostos. La primera mesura i millor és pujar el nivell d'inversió. On? Ja vam dir que primer a Atenció Primària. Segon, a les pròpies instal·lacions. Hi ha molts centres de salut que estan en males condicions. En definitiva, cal resoldre el problema immediatament amb una injecció pressupostària en sanitat pública.

"Hi ha moltes hipòtesis però no veig la hipòtesi d´un pacte amb Democràcia Ourensana perquè han pactat amb el PP"

Segons les enquestes, sembla evident que per arribar a la presidència de la Xunta a l'esquerra necessitaria pactar dues o tres bandes. Pot assumir el compromís que en aquest cas el PSOE no serà mai un problema perquè governi una coalició amb el Bloc i Sumar?

Primer, aquestes expectatives les hauran de concretar els ciutadans. En segon lloc, cal que el PP perdi la majoria perquè Galícia guanyi. Si això es produeix, no hi hagi cap dubte que hi haurà un govern alternatiu. Al meu entendre, serà un govern liderat pel PSdeG però, en tot cas, que ningú dubti que aquest canvi es produirà.

D'acord, però si aquests tres socis no són suficients i necessiten incorporar un hipotètic representant de Democràcia Ourensana, estaria disposat a seure a negociar amb Gonzalo Pérez Jácome?

Jo crec que podem fer moltes hipòtesis, però ja veu que Democràcia Ourensana és soci del PP a Galícia. Per tant, crec que el canvi està pel bàndol de l'esquerra, que són els valors que jo defenso. Vaja, no crec que sigui gaire possible, ja que amb qui ha pactat Democràcia Ourensana és amb el PP a Ourense.

Ja, però arribat el cas, s'asseuria amb en Jacome?

Hipòtesi pot haver-hi múltiples però cregui'm que jo aquesta no la veig.

“La meva mare també opina que ser ministre té més calibre però el meu compromís és exclusivament amb Galícia”





Per tancar l'entrevista m'agradaria fer dues preguntes de tipus més personal. La primera és si assumeix el compromís de liderar el grup parlamentari dels socialistes al Parlament de Galícia en el cas que no hi hagi canvi de govern.

El meu compromís –ja ho vaig dir a més al meu grup i als meus companys de partit– és Galícia. Responc amb total rotunditat, el meu compromís és exclusivament a Galícia.

L'última és, per què vostè s'arrisca a ser la cara d'una campanya en què, vista la sèrie històrica de resultats i les enquestes, el PP surt com a favorit? Més quan el mateix president del Govern, Pedro Sánchez, ha dit que li va oferir un lloc de ministre. Ser ministre en teoria té molt més calibre que qualsevol lloc que vostè pugui exercir a Galícia, no?

Això és el que pensa també la meva mare (rialles) però, com vaig dir a l'anterior pregunta, la meva decisió és apostar per Galícia. A més a més, crec que el canvi es pot produir. Estem en un moment clau, no hem de desaprofitar l'oportunitat. La suma d'ajuntaments urbans, Estat i la Xunta a les mans dels socialistes, pot generar a Galícia moltíssimes oportunitats. Acabo com vaig començar, apel·lant al galleguisme útil, per atraure inversions i sumar esforços amb altres administracions. Moltíssimes de les coses que passin a Galícia es decidiran a Madrid i també a Europa. Per tant, necessitem remar tots en la mateixa direcció sense que es posin pals a les rodes, com alguns van estar fent durant els darrers anys.