El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños / EuropaPress

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños , en ser interpel·lat per la premsa sobre si hi ha algun delicte de terrorisme que no atempti contra els drets humans, ha preguntat si és comparable el terrorisme que se li atribueix al procés amb què "va patir Espanya" durant dècades.

"Siguem seriosos. De veritat algú creu que és comparable el procés independentista amb el terrorisme que va patir Espanya durant dècades? De veritat algú ho creu? El que tots entenem per terrorisme, el que Espanya va patir durant dècades de terrorisme, això és fora de l'amnistia", ha assegurat.

Així s'ha pronunciat aquest dimecres davant els mitjans de comunicació en arribar al Tribunal Suprem per a l'acte de presa de possessió d'Álvaro García Ortiz com a fiscal general de l'Estat després de ser confirmat pel Govern per repetir en el càrrec que va assumir el juliol del 2022 .

Bolaños ha insistit que el que estan fent és treballar per aprovar una llei que pretén "normalitzar la situació política, institucional i social a Catalunya". "Amb aquesta llei s'obre una nova etapa a Catalunya, se supera definitivament una ferida molt profunda que hi va haver a Catalunya i la resta d'Espanya. I per tant el que volem és que la convivència al nostre país es garanteixi. I aquesta és la finalitat il?objectiu de la llei d?amnistia", ha recalcat.

El titular de Justícia s'ha manifestat així després que aquest dimarts PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNB, Junts per Catalunya i Podem acordessin excloure del projecte de llei d'amnistia els delictes de terrorisme "sempre que de manera manifesta i amb intenció directa hagin causat violacions greus de "drets humans" com matar o torturar.

Aquesta esmena aprovada per la Comissió de Justícia del Congrés permetria amnistiar els 12 membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) i els 10 encausats pels disturbis presumptament promoguts per 'Tsunami Democràtic' que han estat investigats a l'Audiència Nacional.

En concret, es modifica l'article 2, a l'apartat d), per precisar que quedarien exclosos de l'amnistia els delictes de terrorisme "sempre que" la intenció dels acusats fos generar "violacions greus de drets humans, en particular, les previstes a l'article 2 i 3 del Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, i en el dret internacional humanitari".

Els dos articles del Conveni Europeu a què fa referència aquesta esmena contemplen el dret a la vida i la prohibició de la tortura o tractes inhumans o degradants.

ACUSA AL PP D'EXTREMISME

Preguntat per les declaracions del PP sobre el Tribunal Constitucional, Bolaños ha retret al partit que "desprestigiï" les institucions. "Crec que el Partit Popular i el senyor Feijóo estan en una espiral d'extremisme i en una espiral ultradretana de mentides", ha afegit.

D'altra banda, després de ser preguntat si defensava de la mateixa manera el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló de les afirmacions de la vicepresidenta Teresa Ribera sobre presumpta prevaricació, el ministre ha reiterat que "la posició del Govern és clara".

"Jo ho he repetit en diferents ocasions, ho torno a repetir per descomptat, que el Govern, per descomptat, sempre estarà defensant la independència, la imparcialitat, la professionalitat dels jutges i magistrats del nostre país i que actuïn sense ingerències de cap mena ", ha conclòs.

PP I PSOE S'ENCARREIXEN PEL TWEET DE VOX

El ministre també s'ha pronunciat, a petició de la premsa, sobre les declaracions en què l'eurodiputat de Vox Hermann Tertsch ha dit que "Déu no vulgui que li tornin la cara a trets (a Bolaños) com a Vidal-Quadras". Bolaños ha mostrat la seva preocupació alhora que ha assenyalat que “els discursos violents acaben generant violència”.

Pel que fa a això, fonts del PSOE han assenyalat que aquest missatge reflecteix la deriva que ha pres el PP i el seu líder Alberto Núñez Feijóo "Quan es mantenen acords de govern amb personatges d'aquest espectre és impossible no acabar contaminat d'odi i desraó", han indicat.

Així els socialistes demanen al PP que abandoni els acords amb Vox i alerta que mentre "vagin de la mà" amb el partit de Santiago Abascal "moltes coses estaran en risc". "Espanya no es pot permetre aquests discursos d'odi, que no troben condemna al principal partit conservador del país i de l'oposició", han assenyalat tot seguit.

El PP ha respost immediatament a aquest assenyalament, amb un missatge de burla. "Sobre la valoració del PSOE remesa als mitjans dient que les declaracions d'un eurodiputat de Vox són el reflex de la deriva que ha pres Alberto Núñez Feijóo, culpant el president del PP del que diu algú d'un altre partit volem dir el següent" . A continuació simplement han afegit diverses emoticones que reflecteixen riure, sense afegir cap missatge més.